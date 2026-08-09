Cayó en Almagro "el Dr. Estafa", que engañaba a pacientes graves: lo reconocieron en un hotel alojamiento Pablo Emanuel Thomas Llanes, tucumano de 39 años, fue arrestado este domingo en un hotel del barrio porteño tras ser reconocido por la encargada del lugar. Tenía un pedido de captura vigente desde julio en una causa por estafar a personas con enfermedades graves a las cuales les cobraba estudios que nunca realizó. Por Agregar C5N en









Emanuel Thomas Llanes tiene 39 años y es de Tucumán.

El falso médico Pablo Emanuel Thomas Llanes fue detenido este domingo en un hotel de Almagro, tras ser reconocido por la encargada del lugar que lo había visto en las noticias. El hombre, de 39 años y oriundo de Tucumán, tenía un pedido de captura vigente desde julio en una causa por estafas a pacientes con enfermedades graves. La Policía de la Ciudad lo arrestó cerca de las 13.30 en la habitación N° 10 del establecimiento ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4300.

Según trascendió, el "Dr. Estafa" fue reconocido por la mujer tras haberlo visto en los noticieros. Fue entonces que decidió alertar a la Policía de la Ciudad quienes advirtieron que el hombre poseía una orden de captura emitida en julio por la UFI N° 2 de Ituzaingó. Vestido de beige con un buzo y un pantalón cargo, Pablo Emanuel Thomas Llanes fue detenido por los efectivos tras meses de búsqueda.

Thomas Llanes, conocido como “el Dr. Estafa” se hacía pasar por médico de hospitales porteños y ofrecía gestionar estudios y tratamientos que nunca concretaba. A cambio, pedía grandes sumas de dinero para supuestos insumos y luego desaparecía. La investigación se inició con la denuncia de un paciente que necesitaba una resonancia urgente y descubrió que el supuesto neurocirujano era en realidad un impostor. Con pruebas fotográficas y testimonios, la fiscalía de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6, logró identificarlo y pedir su captura.

A su vez, la investigación reveló que Thomas Llanes utilizaba líneas telefónicas prepagas registradas a nombre de terceros para comunicarse con las víctimas y dificultar el rastreo. Además, se comprobó que Hernán Exequiel Almeida, titular de la cuenta que recibía las transferencias, ya había sido detenido y fue imputado como partícipe necesario, mientras que Llanes quedó señalado como autor principal de las estafas.

Los antecedentes muestran que no era la primera vez que recurría a identidades falsas: en Catamarca prometió atención médica en el Garrahan y hasta una entrevista en Estados Unidos, en Cañuelas se hizo pasar por neurocirujano, y en otras provincias simuló ser futbolista o representante artístico para engañar. Incluso había sido detenido en Chaco, pero recuperó la libertad. Hasta este domingo seguía prófugo, con un pedido de captura vigente de la Justicia bonaerense.