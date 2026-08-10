Neuquén: balearon a un barrendero cuando esperaba comenzar su jornada laboral y buscan a tres sospechosos

Mario Prieto, de 56 años, permanece internado en terapia intensiva tras ser operado por las graves heridas que sufrió. La Policía investiga el ataque y analiza cámaras de seguridad para identificar a los agresores.

Mario Prieto, un barrendero de 56 años, fue baleado durante la madrugada del sábado mientras esperaba a sus compañeros para comenzar su jornada laboral en la zona de calle Moritán. El trabajador recibió un disparo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón , donde fue sometido a una cirugía de aproximadamente tres horas y media.

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El proyectil ingresó por uno de sus costados, a la altura de las costillas, y provocó lesiones en el colon, un riñón y una vértebra. Debido a la gravedad de las heridas, Prieto quedó internado en terapia intensiva y permanece bajo atención médica .

En paralelo, la Policía intenta determinar quiénes fueron los tres hombres que atacaron al trabajador y escaparon del lugar. Hasta el momento no hay detenidos ni se conocen los motivos del ataque .

La investigación está a cargo de efectivos de la Brigada y del Departamento Delitos , que trabajan sobre distintas pistas para reconstruir la secuencia y establecer el recorrido de los sospechosos.

En el lugar del ataque fue encontrada una vaina calibre 9 milímetros con la inscripción Luger, elemento que quedó incorporado a las pericias. Uno de los principales objetivos de los investigadores es obtener imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

La familia también comenzó a consultar a vecinos y comerciantes de la zona en busca de registros que puedan aportar información sobre el momento del ataque y la fuga de los agresores.

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Durante este domingo, el trabajador comenzó a despertar y pudo reconocer a su esposa, Mirta, y a una de sus hijas durante el horario de visita. Aunque continúa intubado y no puede hablar, logró responder preguntas simples con movimientos de la cabeza y apretando las manos de sus familiares.

“Cuando me vio a mí se emocionó y se puso a llorar”, contó su esposa a LM Neuquén. La mujer también señaló que notó una mejoría respecto de las primeras horas posteriores al ataque, aunque todavía existe preocupación por la lesión en la vértebra y sus posibles consecuencias.

Los médicos habían dispuesto además su traslado a la Clínica Pasteur. La familia aguardaba una ambulancia especializada enviada por la ART para concretar el procedimiento, mientras que, según lo informado, Prieto continuará internado en terapia intensiva.