Chaco: la evaluación psiquiátrica complicó a la joven detenida por el crimen de su novio El estudio forense concluyó que Victoria Luz Cantero es imputable y comprende la criminalidad de sus actos, mientras permanece detenida por el asesinato de Matías Álvarez Guardia. Por Agregar C5N en









Victoria Cantero y Julián Álvarez Guardia.

La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, sumó un elemento clave con el resultado de la evaluación psiquiátrica realizada a Victoria Luz Cantero, de 25. El estudio estableció que la joven puede ser considerada imputable, por lo que el informe tendrá impacto en el expediente.

La pericia estuvo a cargo del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y fue solicitada por el Equipo Fiscal N°2. Los especialistas analizaron diferentes capacidades de Cantero y determinaron que no presenta alteraciones en sus funciones mentales que le impidan comprender o dirigir sus acciones.

En ese sentido, los profesionales establecieron que la acusada "comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones". La conclusión se incorpora a una causa que busca determinar qué ocurrió durante la madrugada del 2 de agosto, cuando Álvarez Guardia fue atacado en una vivienda de Resistencia.

El joven habría pedido ayuda durante una comunicación telefónica con su cuñado, hermano de Cantero, y según trascendió le dijo: "Vení a socorrerme porque tu hermana me apuñaló". Luego fue trasladado al Hospital Perrando, donde murió, mientras la principal hipótesis de los investigadores apunta a una discusión entre la pareja.

Se conoció la primera foto de Victoria Cantero tras su arresto La Justicia chaqueña había difundido la primera imagen de Cantero luego de su detención, mientras avanzaban las medidas destinadas a reconstruir el episodio. En paralelo, familiares de Álvarez Guardia aportaron información sobre el vínculo, que llevaba dos años y que, según describieron, había estado marcado por conflictos y situaciones de violencia.

Los allegados a la víctima señalaron además que el joven había realizado al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero entre 2024 y 2025, luego de presuntas irrupciones de la mujer en la vivienda de su madre. La acusada permanece detenida y se negó a declarar ante la Justicia. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y está a cargo de los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce. Ambos tienen plazo hasta el 18 de agosto para resolver la prisión preventiva de Cantero, mientras continúan las medidas para esclarecer el crimen.