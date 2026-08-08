8 de agosto de 2026 Inicio
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Chaco: la evaluación psiquiátrica complicó a la joven detenida por el crimen de su novio

El estudio forense concluyó que Victoria Luz Cantero es imputable y comprende la criminalidad de sus actos, mientras permanece detenida por el asesinato de Matías Álvarez Guardia.

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Victoria Cantero y Julián Álvarez Guardia.

Victoria Cantero y Julián Álvarez Guardia.

La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, sumó un elemento clave con el resultado de la evaluación psiquiátrica realizada a Victoria Luz Cantero, de 25. El estudio estableció que la joven puede ser considerada imputable, por lo que el informe tendrá impacto en el expediente.

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La pericia estuvo a cargo del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y fue solicitada por el Equipo Fiscal N°2. Los especialistas analizaron diferentes capacidades de Cantero y determinaron que no presenta alteraciones en sus funciones mentales que le impidan comprender o dirigir sus acciones.

En ese sentido, los profesionales establecieron que la acusada "comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones". La conclusión se incorpora a una causa que busca determinar qué ocurrió durante la madrugada del 2 de agosto, cuando Álvarez Guardia fue atacado en una vivienda de Resistencia.

El joven habría pedido ayuda durante una comunicación telefónica con su cuñado, hermano de Cantero, y según trascendió le dijo: "Vení a socorrerme porque tu hermana me apuñaló". Luego fue trasladado al Hospital Perrando, donde murió, mientras la principal hipótesis de los investigadores apunta a una discusión entre la pareja.

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La Justicia chaqueña había difundido la primera imagen de Cantero luego de su detención, mientras avanzaban las medidas destinadas a reconstruir el episodio. En paralelo, familiares de Álvarez Guardia aportaron información sobre el vínculo, que llevaba dos años y que, según describieron, había estado marcado por conflictos y situaciones de violencia.

Los allegados a la víctima señalaron además que el joven había realizado al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero entre 2024 y 2025, luego de presuntas irrupciones de la mujer en la vivienda de su madre. La acusada permanece detenida y se negó a declarar ante la Justicia.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y está a cargo de los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce. Ambos tienen plazo hasta el 18 de agosto para resolver la prisión preventiva de Cantero, mientras continúan las medidas para esclarecer el crimen.

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