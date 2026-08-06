7 de agosto de 2026 Inicio
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Un grupo de delincuentes golpeó a una embarazada y se llevaron el dinero recaudado de su local

La mujer embarazada de ocho meses fue golpeada y arrastrada por cuatro ladrones que irrumpieron en su local de ropa deportiva en Ingeniero Budge, pese a que todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Luego de ese episodio, continuaron su raid delictivo en el barrio.

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La mujer está embarazada de 8 meses. 

La mujer está embarazada de 8 meses. 

Un violento asalta en Ingeniero Budge quedó registrado en las cámaras de seguridad de un local de ropa deportiva donde una mujer embarazada de ocho meses fue brutalmente golpeada y arrastrada por el suelo. El hecho ocurrió el miércoles, cuando tres hombres ingresaron haciéndose pasar por empleados municipales y redujeron a la víctima y a su nuera.

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La secuencia captada por las cámaras del local muestra cómo la tiraron al piso y la arrastraron sin reparar en su estado. A pesar de la resistencia de la mujer, identificada como Gabriela, los delincuentes se llevaron el dinero recaudado de la caja y teléfonos celulares, además de mercadería.

Mientras dos de los ladrones la golpeaban, un tercero retenía a una joven que la asistía en la atención al público. y un cuarto integrante esperaba afuera de campana para facilitar la fuga. El ataque ocurrió en pleno día y generó gran alarma entre los vecinos.

Tras robar el comercio de Gabriela, la banda escapó y, según los primeros reportes, habría cometido otro asalto en la misma zona poco después, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un grupo delictivo activo en la localidad. La policía busca a los cuatro atacantes que escaparon tras el robo y continuaron su raid delictivo por el barrio.

Ola de inseguridad en Lanús

Durante el fin de semana se registraron al menos cinco episodios delictivos en Lanús y alrededores, entre ellos una persecución que comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y terminó con un detenido en territorio bonaerense. El operativo desplegó un fuerte movimiento policial y volvió a encender la alarma entre los vecinos, que denuncian un promedio de dos robos diarios en el distrito.

A la persecución se sumaron intentos de robo de medidores en Lanús Oeste y un asalto con arma de fuego contra un empleado municipal, donde el atacante —conocido en el barrio— habría gatillado contra la víctima y un vecino que intentó intervenir. Estos hechos refuerzan la sensación de inseguridad que atraviesa la zona.

Otro episodio grave ocurrió en Santiago Plaul y Aristóbulo del Valle, donde cuatro delincuentes balearon a un hombre para robarle el auto. La seguidilla incluyó además una entradera y el robo de un vehículo en Lanús Este: en menos de 24 horas, una vivienda fue desvalijada y los ladrones se llevaron un automóvil, sumando preocupación a la comunidad.

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