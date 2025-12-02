2 de diciembre de 2025 Inicio
Horror en Tucumán: asesinaron a un nene de 10 años y el principal sospechoso es un adolescente de 16

El acusado se había quedado a dormir en la casa de la víctima, fue quien alertó al 911 sobre el fallecimiento y desapareció. Sin embargo, horas más tarde se entregó a la Policía en la capital provincial.

La víctima vivía en la casa de su tío abuelo junto  a sus hermanos de 6 y 15.

Un nene de 10 años fue asesinado dentro de una vivienda en la capital provincial de San Miguel de Tucumán. El principal sospechoso es un adolescente de 16 años que se había quedado a dormir en el domicilio, fue quien alertó a la Policía y confesó que lo"había estrangulado".

El terrible hecho ocurrió en una casa ubicada en Paraguay al 100, el menor de 10 años vivía junto a sus dos hermanos a cargo de su tío abuelo. La Justicia y la Policía realizaron un gran operativo en la zona tras una llamada al 911 de un adolescente de 16 años, presunto amigo de la víctima, quien presuntamente confesó el asesinato.

Según informó el medio La Gaceta, el joven llamó al servicio de emergencias e informó que "se quedó a dormir en la casa de su amigo y que había ahorcado con sus manos al hermano menor y no sabía si estaba con vida".

A raíz del llamado personal de homicidios, policía y servicios de emergencia se acercaron al domicilio y constataron que el menor de 10 años no tenía signos vitales. De inmediato se inició una búsqueda para poder dar con el paradero del presunto asesino.

En esa línea, desde La Gaceta informaron que el adolescente retornó a su domicilio cerca de las 7 de la mañana, y le dijo a su madre que había "cometido un error". Después se marchó y no se supo más de su paradero hasta que horas más tarde se entregó.

"Él abrazaba a mi mamá y le pedía perdón. Estaba vestido todo de negro cuando salió. No sabemos nada de él", contó en un principio su hermana en diálogo con el medio mencionado anteriormente. El caso y la investigación quedó a cargo del fiscal de Pedro Gallo.

