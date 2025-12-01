1 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia en Brasil: una leona mató a un joven que se metió en su jaula

La víctima, de 19 años, trepó un muro de seis metros e ingresó al recinto antes del ataque fatal. Todo quedó registrado por la gente de lugar.

Gerson de Melo Machado tenía un trastorno mental 

Un momento trágico se vivió en un zoológico de Brasil después que un joven de 19 años se metiera a la jaula de una leona y esta lo atacara hasta hacerle perder la vida. El momento quedó registrado por las propias personas que estaban en el lugar y filmaron toda la secuencia, donde se ve el momento exacto en que la víctima, identificada como Gerson de Melo Machado, ingresó por sus propios medios al recinto del animal trepando un muro de seis metros.

Destino de vacaciones: cuál es la playa de Brasil con colores únicos y una naturaleza inolvidable

Una vez que traspasó el muro, logró aferrarse a una palmera para amortiguar la caída y empezó a descender lentamente. Dentro, la leona estaba acostada del otro lado y cuando vio movimientos, el animal corrió hacia él esperando a que descendiera.

Melo Machado apreciando la presencia del felino no mostró arrepentimiento en ningún momento y decidió bajar. El animal lo estaba esperando y lo atacó, pese a que el joven comenzó a salir no se lo vio desesperado, pero sí que era agredido.

Tras ello, los cuidadores del parque actuaron al ver la situación y lograron controlar y apartar a la leona sin utilizar armas ni elementos que pudieran lastimarla, sino con un matafuego para intentar asustarla y alejarla del cuerpo de la víctima.

Embed - C5N on Instagram: " UNA LEONA MATÓ A UN HOMBRE EN BRASIL El hombre irrumpió en la jaula de los leones voluntariamente y la leona, estresada por ver a una persona dentro de su hábitat, lo mató. Informa: @gabriele_diego"
View this post on Instagram

De acuerdo al peritaje de la Policía Militar y del Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba (IPC), el chico finalmente murió en el acto como consecuencia directa de las heridas provocadas por el ataque. Las autoridades indicaron que Machado tenía un trastorno mental y que podría haber ingresado al recinto con la intención de quitarse la vida.

Como consecuencia del hecho, Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en la ciudad de João Pessoa, fue cerrado al público y las visitas quedaron suspendidas sin fecha de reapertura anunciada.

Se abrió una investigación judicial por la muerte de un joven que fue asesinado por una leona

Como motivo de la muerte que ingresó a una jaula y fue atacado por una leona, el Gobierno municipal informó que se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima.

Por otra parte, informaron que tanto el zoológico como el recinto de la leona cumplen con las normas técnicas y de seguridad establecidas.

Además, sobre el estado de la leona, el director del departamento veterinario del parque, Thiago Nery, explicó que el ingreso inesperado del joven estresó al animal y la dejó en “shock”. Por el hecho, la felina permanece bajo monitoreo constante de un equipo de veterinarios, biólogos y zootecnistas, un seguimiento que continuará durante las próximas semanas para evaluar su evolución física y emocional.

