Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

María Florencia González, de 37 años, y su hijo de 16 fueron atacados a tiros el sábado por la noche frente a un búnker de droga en el barrio Empalme Graneros. Los investigadores sospechan que los atacaron por error.

La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Una mujer de 37 años murió y su hijo de 16 resultó herido tras ser baleados por sicarios el sábado por la noche en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario, y los investigadores sospechan que fueron atacados por error mientras pasaban caminando frente a un búnker de drogas.

La víctima fue identificada como María Florencia González, una peluquera que tenía su local a pocos metros del cruce de Cavour y Ottone, donde ocurrió el ataque. Ella murió en el acto, mientras que el adolescente recibió un impacto de bala en la cadera derecha y fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Según reconstruyó la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, madre e hijo vivían en la zona y se dirigían a una despensa cercana cuando dos personas les dispararon desde una moto en movimiento. Vecinos aseguraron a Rosario3 que la mujer era querida en el barrio y "no andaba en nada raro".

González fue despedida este lunes por la mañana en una sala velatoria de la calle Santiago al 900. "Es una locura que no podemos entender", aseguró Gonzalo, expareja de la mujer y padre de su hijo, a Radio 2. "No sé si la confundieron", agregó, y negó las versiones de que la peluquera había denunciado a un búnker de drogas.

La investigación quedó a cargo del fiscal Patricio Saldutti, quien ordenó realizar pericias en el lugar del ataque. El gabinete criminalístico secuestró cinco vainas servidas calibre 40; también se relevaron las cámaras de seguridad y se le tomó testimonio a vecinos de la zona.

