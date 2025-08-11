11 de agosto de 2025 Inicio
Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron más restos humanos e investigan si son de la joven descuartizada

La bolsa apareció en un descampado, a solo 750 metros del lugar donde habían hallado sus extremidades. Hay dos detenidos y el fiscal cambió la carátula de la causa a "femicidio".

Brenda Torres

Brenda Torres, de 24 años, la joven asesinada en el barrio Chateau Carreras.

Los restos fueron encontrados este domingo por la mañana en un terreno ubicado en Calandria y Deán Funes, a pocos metros de la obra en construcción donde se hallaron las extremidades de la joven y a 750 metros de la casa de Horneros 574, una vivienda abandonada donde aparecieron su cabeza y su torso.

Un móvil policial que patrullaba el barrio notó que unos zorritos estaban rompiendo una bolsa. Al acercarse, descubrieron que eran vísceras y dieron aviso a la Policía Judicial. Fuentes de la investigación señalaron que hay altas probabilidades de que pertenezcan a Torres, según informó El Doce.

La investigación está a cargo del fiscal Horacio Vázquez de la Fiscalía de Distrito 4, Turno 2, quien el viernes pasado resolvió cambiar la carátula de la causa a "femicidio". La teoría de los investigadores es que Torres fue asesinada durante una reunión en la que se consumían drogas y se encontraba en situación de vulnerabilidad.

Sus agresores la habrían matado a golpes y luego la descuartizaron para tratar de deshacerse del cuerpo. Por el crimen hay dos detenidos: Cristian Aranda, de 38 años, y Gustavo Lencina (53). Este último tiene experiencia como matarife y, según la autopsia, los cortes fueron hechos por alguien con conocimiento profesional en el uso de cuchillos.

El caso se descubrió el viernes 25 de julio pasado en un predio ubicado sobre la avenida Ramón Cárcano al 800, en la zona norte de la ciudad. Fue un sereno de una obra en construcción quien encontró una bolsa de consorcio parcialmente enterrada con dos brazos, cada uno separado en tres partes: mano, antebrazo y brazo.

Tres días después, el lunes 28 de julio, empleados de la empresa Caminos de las Sierras encontraron otra bolsa negra a pocas cuadras del lugar, en la avenida Cárcano al 200, que contenía las piernas de la joven. El viernes 1 de agosto, el torso y la cabeza aparecieron en una casa abandonada de Horneros al 500.

