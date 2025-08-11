11 de agosto de 2025 Inicio
Crimen en la excasa de Gustavo Cerati: el sospechoso visitó la vivienda donde hallaron a Diego

Cristian Graf se acercó al lugar, donde vive su madre, luego de haberse presentado en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, donde se puso a disposición de la Justicia.

Cristian Graf negó haber asesinado a Diego Fernández Lima junto a la casa donde vivió Gustavo Cerati.

Street View - C5N
Brenda Torres, de 24 años, la joven asesinada en el barrio Chateau Carreras.
Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron más restos humanos e investigan si son de la joven descuartizada

Graf llegó a la casa, junto a su mamá, su pareja y un allegado. Este último salió minutos más tarde y reveló que al apuntado por el crimen "le había bajado un poco la presión" pero que se encontraba "bien".

El grupo llegó desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, a cargo de Martín López Perrando, adonde fueron a ponerse a disposición de la Justicia.

Graf, de 51 años, no quiso dialogar con los medios para dar su versión, y se limitó a negar rotundamente ser el asesino de Diego.

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte del joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Gustavo Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio".

