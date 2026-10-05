Hay feriado este miércoles tras la despedida de Messi en la Selección: quiénes trabajan y quiénes no

La jornada modificará la actividad habitual en distintos sectores. Algunas prestaciones mantendrán su funcionamiento durante todo el día.

Rosario tendrá feriado este miércoles 7 de octubre , un día después del partido en el que Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina en el Monumental. La pausa, si bien no está relacionada con el homenaje al capitán, responde a una fecha local que se conmemora cada año y que este 2026 coincide con la jornada siguiente a uno de los eventos más importantes en los últimos tiempos.

El descanso alcanza de lleno a la administración pública local y a los bancos , que no atenderán durante toda la jornada. Para el sector privado, en cambio, la adhesión es opcional, por lo que el impacto en la rutina cambiará según el rubro. Esa diferencia define quiénes trabajan y quiénes no en el centro del país.

Entre quienes sí tendrán día libre figuran los empleados estatales, el personal bancario y la comunidad educativa , ya que no habrá clases en los establecimientos del distrito. También permanecerán cerrados los Centros Municipales de Distrito, aunque los trámites online seguirán habilitados en formato digital.

Entre quienes seguirán con su actividad habitual se encuentran los comercios y los supermercados, que no tienen obligación de cierre. Cada local o centro de compras podrá definir horarios especiales, por lo que el movimiento en las calles dependerá de las decisiones de cada empresa.

El feriado se debe a que cada 7 de octubre se celebra el Día de la Virgen del Rosario , patrona de la ciudad santafesina. La fecha quedó establecida como jornada festiva mediante la Ley Provincial N° 2.882 de 1940 y fue ratificada como día no laborable permanente por el Decreto Provincial 1435 de 1979.

En el plano educativo y financiero, las escuelas no tendrán actividad y los bancos no ofrecerán atención presencial al público durante todo el día. Los Centros Municipales de Distrito también mantendrán sus puertas cerradas, aunque los vecinos podrán hacer gestiones a través de los canales digitales.

Los comercios de cercanía y los supermercados, por otra parte, abrirán con normalidad, ya que no existe una exigencia legal de cierre. Los shopping y los locales pueden ajustar sus franjas horarias, pero se espera que la actividad mercantil continúe, de modo que el cese de tareas se sentirá sobre todo en las instituciones estatales, los colegios y el sistema financiero.

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Así funcionará el servicio público y el transporte en Rosario

La Municipalidad diseñó un esquema especial para cubrir las áreas esenciales. En materia de movilidad, las líneas de colectivos urbanos circularán con frecuencias similares a las de un día sábado, es decir, con un servicio reducido respecto de un día hábil.

La recolección domiciliaria de residuos funcionará con total normalidad y respetará sus horarios tradicionales. En el área sanitaria, los hospitales municipales garantizarán las guardias médicas y el SIES 107 operará de manera ininterrumpida para atender urgencias y emergencias. Por último, el sistema de estacionamiento medido y las estaciones de Mi Bici Tu Bici también funcionarán con normalidad a lo largo de toda la jornada.