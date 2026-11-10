Feriado del lunes 16 de noviembre en 2026: ¿por qué hay un nuevo fin de semana largo? Este mes tendrá una nueva fecha de descanso en la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza a determinadas actividades y vuelve a generar consultas sobre quiénes podrán disfrutar de un día libre y cómo quedará conformado el calendario laboral. Por Agregar C5N en









Henderson, en el partido bonaerense de Hipólito Yrigoyen, tendrá una jornada no laborable el lunes 16 de noviembre por el aniversario de su fundación.

La fecha está vinculada con una celebración local de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue establecida mediante una resolución del Ministerio de Gobierno bonaerense.

El alcance es diferente para los trabajadores estatales y los del sector privado.

El calendario de noviembre también incluye otros feriados nacionales y jornadas especiales. Feriado del lunes 16 de noviembre en 2026: este mes suma otra fecha especial en el calendario bonaerense y genera consultas sobre el alcance de la medida. La disposición oficial establece quiénes podrán acceder a una jornada de descanso y qué actividades tendrán cambios. ¿por qué hay un nuevo fin de semana largo?.

La celebración fue incorporada a la agenda de festividades locales de noviembre mediante la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre.

Además de las celebraciones regionales, el calendario nacional contempla feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Estas fechas determinan los principales períodos de descanso previstos para lo que resta del año.

Feriado del lunes 16 de noviembre: a qué se debe y quienes tendrán fin de semana largo El lunes 16 de noviembre de 2026 habrá una jornada no laborable en Henderson, ciudad cabecera del partido bonaerense de Hipólito Yrigoyen, con motivo de un nuevo aniversario de su fundación.

La fecha recuerda el origen de la localidad, cuyo establecimiento se remonta al 16 de noviembre de 1909, cuando la compañía colonizadora Tierras del Sud presentó los planos ante la Dirección de Catastro de la provincia de Buenos Aires. Con el paso del tiempo, esa fecha quedó reconocida como el aniversario fundacional de la ciudad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre. Feriados con fines turísticos 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos. De esta manera, noviembre y diciembre tendrán nuevas oportunidades de descanso, aunque es importante distinguir entre los feriados nacionales y las jornadas locales que alcanzan únicamente a determinadas localidades y actividades. Epígrafe: Henderson, en el partido bonaerense de Hipólito Yrigoyen, tendrá una jornada no laborable el lunes 16 de noviembre por el aniversario de su fundación.