Decretan feriado para el miércoles 25 de noviembre en 2026

El calendario del mes incorpora una nueva jornada especial en la provincia de Buenos Aires. Qué establece la medida y cómo impactará en los trabajadores.

El miércoles 25 de noviembre habrá una jornada no laborable en Olavarría y Presidente Perón por sus respectivos aniversarios fundacionales.

Decretan feriado - el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció una nueva jornada no laborable para el miércoles 25 de noviembre de 2026 por el aniversario fundacional de dos municipios. La medida alcanza a la administración pública y al Banco Provincia, mientras que el sector privado podrá decidir si adhiere.

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De acuerdo con la disposición, la jornada será no laborable para la administración pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires . En tanto, para la industria, el comercio y las restantes actividades privadas tendrá carácter de feriado optativo. De esta manera, los trabajadores de los sectores alcanzados podrán contar con una jornada especial de descanso, aunque su aplicación dependerá de la actividad y del empleador.

Además de las fechas especiales establecidas en cada municipio, el calendario nacional de feriados de 2026 contempla jornadas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.

Se trata de Olavarría , que conmemorará un nuevo aniversario de su fundación. La medida forma parte del calendario de festividades locales establecido por el Gobierno bonaerense mediante la Resolución 516/2026.

Son aquellos que se conmemoran en una fecha determinada y no pueden trasladarse a otro día.

Entre los principales feriados inamovibles de 2026 se encuentran:

1 de enero: Año Nuevo.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Son aquellos que pueden cambiar de fecha para favorecer la organización de los descansos y los fines de semana largos.

En 2026, las conmemoraciones trasladables incluyen:

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

Son días no laborables establecidos por el Gobierno nacional para fomentar el turismo interno, promover los viajes dentro del país y favorecer la actividad económica de los destinos turísticos. Se ubican estratégicamente junto a feriados nacionales para generar fines de semana largos y facilitar la planificación de escapadas.

En 2026, las fechas establecidas son: