Decretan feriado para el miércoles 25 de noviembre en 2026

- La fecha está contemplada en el calendario de celebraciones bonaerenses.
- La disposición establece distintas condiciones según la actividad laboral.
- El cronograma distingue entre feriados nacionales y jornadas locales.
- El calendario 2026 también incluye días no laborables con fines turísticos.
Decretan feriado- el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció una nueva jornada no laborable para el miércoles 25 de noviembre de 2026 por el aniversario fundacional de dos municipios. La medida alcanza a la administración pública y al Banco Provincia, mientras que el sector privado podrá decidir si adhiere.
De acuerdo con la disposición, la jornada será no laborable para la administración pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En tanto, para la industria, el comercio y las restantes actividades privadas tendrá carácter de feriado optativo. De esta manera, los trabajadores de los sectores alcanzados podrán contar con una jornada especial de descanso, aunque su aplicación dependerá de la actividad y del empleador.
Además de las fechas especiales establecidas en cada municipio, el calendario nacional de feriados de 2026 contempla jornadas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.
Feriado del miércoles 25 de noviembre: a qué se debe y quienes lo pueden disfrutar
Se trata de Olavarría, que conmemorará un nuevo aniversario de su fundación. La medida forma parte del calendario de festividades locales establecido por el Gobierno bonaerense mediante la Resolución 516/2026.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Son aquellos que se conmemoran en una fecha determinada y no pueden trasladarse a otro día.
Entre los principales feriados inamovibles de 2026 se encuentran:
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
Son aquellos que pueden cambiar de fecha para favorecer la organización de los descansos y los fines de semana largos.
En 2026, las conmemoraciones trasladables incluyen:
- Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
- Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Día de la Soberanía Nacional.
Feriados con fines turísticos
Son días no laborables establecidos por el Gobierno nacional para fomentar el turismo interno, promover los viajes dentro del país y favorecer la actividad económica de los destinos turísticos. Se ubican estratégicamente junto a feriados nacionales para generar fines de semana largos y facilitar la planificación de escapadas.
En 2026, las fechas establecidas son:
- Lunes 23 de marzo: se suma al martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Viernes 10 de julio: se une al jueves 9 de julio, Día de la Independencia.
- Lunes 7 de diciembre: antecede al martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.