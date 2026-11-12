12 de noviembre de 2026 Inicio
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El Gobierno bonaerense confirmó un nuevo super fin de semana largo de 4 días

La Resolución 516/2026 definió una serie de modificaciones para que los ciudadanos tengan una jornada más larga de descanso durante noviembre.

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Será un nuevo fin de semana largo de cuatro días. 

Será un nuevo fin de semana largo de cuatro días. 

El Gobierno de Buenos Aires declaró los asuetos del mes de noviembre en la provincia para entidades estatales y bancarias, aunque de manera opcional para "la industria, el comercio y restantes actividades". Así lo explicaron mediante la Resolución 516/2026, donde brindaron detalles sobre los municipios alcanzados por la medida.

En la provincia de Buenos Aires siguen apareciendo fechas especiales de carácter local a lo largo del mes.
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Esta resolución alcanza al municipio de Magdalena por su Aniversario Fundacional el próximo viernes 20 de noviembre por lo que disfrutarán un super fin de semana largo desde el 20 al 23 del mes.

A esto se suma Arboledas, en el partido bonaerense de Daireaux, celebrará su aniversario fundacional el martes 24 de noviembre, una fecha que se suma al calendario de asuetos locales de la provincia de Buenos Aires. Para los vecinos de esa localidad, la jornada llega pegada a un feriado nacional y abre la puerta a un tramo de descanso más extenso de lo habitual.

El lunes 23 de noviembre es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración se trasladó desde el viernes 20. Con el sábado, el domingo y el lunes ya garantizados, el martes 24 permite completar cuatro días seguidos de pausa para quienes puedan aprovechar el asueto de Arboledas.

El escrito estableció "declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".

¿Cuáles son los días no laborables en noviembre?

Localidades

  • 20 de noviembre: Porvenir, partido de Florentino Ameghino, y Pedro Luro, partido de Villarino (aniversarios fundacionales).

  • 24 de noviembre: Arboledas, partido de Daireaux (aniversario fundacional).

  • 25 de noviembre: Dennehy, partido de Nueve de Julio (aniversario fundacional).

  • 27 de noviembre: El Provincial y French, partido de Nueve de Julio (aniversarios fundacionales). El Provincial también celebra su fiesta patronal.

  • 29 de noviembre: Las Toscas, partido de Lincoln (aniversario fundacional).

  • 30 de noviembre: Miramar, partido de General Alvarado (patronal), y Bermúdez, partido de Lincoln (aniversario fundacional).

Municipios

  • 18 de noviembre: Monte (aniversario fundacional).

  • 19 de noviembre: La Plata (aniversario fundacional).

  • 20 de noviembre: Magdalena (aniversario fundacional).

  • 22 de noviembre: General Pueyrredón (patronal).

  • 25 de noviembre: Olavarría y Presidente Perón (aniversarios fundacionales).

  • 27 de noviembre: Monte Hermoso (patronal).

  • 30 de noviembre: San Andrés de Giles (patronal)

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