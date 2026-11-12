El Gobierno bonaerense confirmó un nuevo super fin de semana largo de 4 días La Resolución 516/2026 definió una serie de modificaciones para que los ciudadanos tengan una jornada más larga de descanso durante noviembre. Por Agregar C5N en









Será un nuevo fin de semana largo de cuatro días.

El Gobierno de Buenos Aires declaró los asuetos del mes de noviembre en la provincia para entidades estatales y bancarias, aunque de manera opcional para "la industria, el comercio y restantes actividades". Así lo explicaron mediante la Resolución 516/2026, donde brindaron detalles sobre los municipios alcanzados por la medida.

Esta resolución alcanza al municipio de Magdalena por su Aniversario Fundacional el próximo viernes 20 de noviembre por lo que disfrutarán un super fin de semana largo desde el 20 al 23 del mes.

A esto se suma Arboledas, en el partido bonaerense de Daireaux, celebrará su aniversario fundacional el martes 24 de noviembre, una fecha que se suma al calendario de asuetos locales de la provincia de Buenos Aires. Para los vecinos de esa localidad, la jornada llega pegada a un feriado nacional y abre la puerta a un tramo de descanso más extenso de lo habitual.

El lunes 23 de noviembre es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración se trasladó desde el viernes 20. Con el sábado, el domingo y el lunes ya garantizados, el martes 24 permite completar cuatro días seguidos de pausa para quienes puedan aprovechar el asueto de Arboledas.

El escrito estableció "declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".