14 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Confirman un nuevo fin de semana largo en noviembre: dónde será feriado el viernes 20

El undécimo mes del año sumará una nueva oportunidad de descanso para algunos trabajadores bonaerenses.

Por
Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 20 de noviembre.

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 20 de noviembre.

Freepik
  • El viernes 20 de noviembre habrá un feriado especial en tres distritos de la provincia de Buenos Aires.
  • La jornada se debe a la conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales.
  • Al acoplarse con el feriado nacional del lunes 23, sus habitantes podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.
  • La medida tendrá distinto alcance para los trabajadores del sector público y del privado.

Noviembre contará con una jornada de descanso adicional para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires. Aunque el próximo lunes 23 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, determinados distritos bonaerenses sumarán otro día no laborable que modificará su rutina durante esa semana.

Una localidad tendrá una jornada no laborable el lunes 16 de noviembre por el aniversario de su fundación.
Te puede interesar:

Feriado del lunes 16 de noviembre en 2026: ¿por qué hay un nuevo fin de semana largo?

La fecha en cuestión será el viernes 20 de noviembre, cuando distintos partidos y localidades lleven a cabo sus celebraciones locales. De esta manera, quienes estén alcanzados por estas disposiciones podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, desde el viernes hasta el lunes.

Ser&aacute; feriado el viernes 20 de noviembre: &iquest;a qu&eacute; se debe y qui&eacute;nes lo pueden disfrutar?

Será feriado el viernes 20 de noviembre: ¿a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar?

Por qué será feriado el viernes 20 de noviembre y quiénes tendrán fin de semana largo

El viernes 20 de noviembre será feriado para los habitantes del partido de Magdalena y también para quienes vivan en las localidades de Porvenir, perteneciente al partido de Florentino Ameghino, y Pedro Luro, ubicada en el municipio de Villarino. En los tres casos, el motivo de la jornada está vinculado con la celebración de sus respectivos aniversarios fundacionales.

La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

Así, quienes estén alcanzados por el día no laborable podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso, al unir el viernes 20 con el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

La Costa del R&iacute;o de la Plata en Magdalena.

La Costa del Río de la Plata en Magdalena.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 9 de noviembre: Visita del Papa León XIV
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Será un nuevo fin de semana largo de cuatro días. 

El Gobierno bonaerense confirmó un nuevo super fin de semana largo de 4 días

En la provincia de Buenos Aires siguen apareciendo fechas especiales de carácter local a lo largo del mes.

Se viene un nuevo feriado XXL en noviembre 2026: cuándo es y quiénes tendrán 4 días de descanso

Será  feriado el jueves 19 de noviembre: ¿qué se celebra?

Decretan feriado para el jueves 19 de noviembre en 2026: qué se celebra

La visita de León XIV a la Argentina implicó varios cambios.

¿Es feriado nacional el 10 de noviembre? A quiénes alcanza el asueto por la visita del Papa en Argentina

Será feriado el viernes 13 de noviembre: ¿quiénes tendrán fin de semana largo?

Decretan feriado para el viernes 13 de noviembre en 2026: quiénes tendrán fin de semana largo

Henderson, en el partido bonaerense de Hipólito Yrigoyen, se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación el lunes 16 de noviembre de 2026.

Confirman feriado para el lunes 16 de noviembre en 2026: a qué se debe y quienes tendrán fin de semana alrgo

Rating Cero

Conocé cómo fue la impresionante transformación física de Alex Caniggia.

Físico renovado: así fue la impresionante transformación de Alex Caniggia

¿Otra oportunidad en el amor? Julieta Prandi habló sobre los rumores de una segunda vuelta con su ex.

Julieta Prandi rompió el silencio tras ser vinculada con su ex y reveló qué pasó esa noche en el restaurante

¡Qué tierno! Las fotos con las que Rodrigo de Paul presentó al nuevo integrante de la familia.

De cara a su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelaron que agrandan la familia: las tiernas fotos

La modelo volvió a su primer amor: la canción que compuso en su adolescencia y que vuelve a ser furor.
play

Nicole Neumann sorprendió con su faceta menos conocida: el inesperado regreso después de 32 años

Martín Migueles habló por primera vez y reveló detalles desconocidos sobre la conversación que mantuvo con la actriz.

Martín Migueles lanzó una terrible acusación contra La China Suárez: "Llegó haciéndose la buena y..."

La fulminó: Wanda Nara con todo contra La China Suárez.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez, contó todo lo que le dijo y la desafió a publicar el video completo: "Si es tan zorra.."

últimas noticias

play

Tragedia en Escalada: la división canina buscará restos humanos entre los escombros

Hace 4 minutos
La explosión fue el viernes al mediodía.

Remedios de Escalada: confirmaron que se cortó la fuga de gas y se extinguió el incendio

Hace 16 minutos
Alrededor de 6.000 vuelos fueron cancelados.

El Gobierno de EEUU advirtió que "tomará tiempo" que los vuelos vuelvan a la normalidad

Hace 46 minutos
Se aproximan fuertes tormentas a Buenos Aires pero las temperaturas treparán a los 30°

Se aproximan fuertes tormentas a Buenos Aires pero las temperaturas treparán a los 30°

Hace 50 minutos
Sabíamos que iba a ser un rival difícil, y hay que seguir trabajando, analizó Scaloni post derrota ante Uruguay,

Tras la derrota con Uruguay, Scaloni pidió "paciencia" con los jóvenes de la Selección

Hace 55 minutos