Confirman un nuevo fin de semana largo en noviembre: dónde será feriado el viernes 20

- El viernes 20 de noviembre habrá un feriado especial en tres distritos de la provincia de Buenos Aires.
- La jornada se debe a la conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales.
- Al acoplarse con el feriado nacional del lunes 23, sus habitantes podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.
- La medida tendrá distinto alcance para los trabajadores del sector público y del privado.
Noviembre contará con una jornada de descanso adicional para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires. Aunque el próximo lunes 23 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, determinados distritos bonaerenses sumarán otro día no laborable que modificará su rutina durante esa semana.
La fecha en cuestión será el viernes 20 de noviembre, cuando distintos partidos y localidades lleven a cabo sus celebraciones locales. De esta manera, quienes estén alcanzados por estas disposiciones podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, desde el viernes hasta el lunes.
Será feriado el viernes 20 de noviembre: ¿a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar?
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Por qué será feriado el viernes 20 de noviembre y quiénes tendrán fin de semana largo
El viernes 20 de noviembre será feriado para los habitantes del partido de Magdalena y también para quienes vivan en las localidades de Porvenir, perteneciente al partido de Florentino Ameghino, y Pedro Luro, ubicada en el municipio de Villarino. En los tres casos, el motivo de la jornada está vinculado con la celebración de sus respectivos aniversarios fundacionales.
La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.
Así, quienes estén alcanzados por el día no laborable podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso, al unir el viernes 20 con el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).