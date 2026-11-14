Confirman un nuevo fin de semana largo en noviembre: dónde será feriado el viernes 20 El undécimo mes del año sumará una nueva oportunidad de descanso para algunos trabajadores bonaerenses. Por Agregar C5N en









Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 20 de noviembre. Freepik

El viernes 20 de noviembre habrá un feriado especial en tres distritos de la provincia de Buenos Aires.

La jornada se debe a la conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales.

Al acoplarse con el feriado nacional del lunes 23, sus habitantes podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

La medida tendrá distinto alcance para los trabajadores del sector público y del privado. Noviembre contará con una jornada de descanso adicional para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires. Aunque el próximo lunes 23 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, determinados distritos bonaerenses sumarán otro día no laborable que modificará su rutina durante esa semana.

La fecha en cuestión será el viernes 20 de noviembre, cuando distintos partidos y localidades lleven a cabo sus celebraciones locales. De esta manera, quienes estén alcanzados por estas disposiciones podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, desde el viernes hasta el lunes.

Será feriado el viernes 20 de noviembre: ¿a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar? Freepik Por qué será feriado el viernes 20 de noviembre y quiénes tendrán fin de semana largo El viernes 20 de noviembre será feriado para los habitantes del partido de Magdalena y también para quienes vivan en las localidades de Porvenir, perteneciente al partido de Florentino Ameghino, y Pedro Luro, ubicada en el municipio de Villarino. En los tres casos, el motivo de la jornada está vinculado con la celebración de sus respectivos aniversarios fundacionales.

La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

Así, quienes estén alcanzados por el día no laborable podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso, al unir el viernes 20 con el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

La Costa del Río de la Plata en Magdalena. Turismo Magdalena Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

9 de noviembre: Visita del Papa León XIV

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.