Cuáles son los feriados que tendrá la última semana de noviembre 2026 El cierre del mes tendrá varias jornadas especiales que modificarán la actividad habitual y permitirán sumar descansos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Conocé todos los feriados que habrá en la última semana de noviembre. Pixabay

El lunes 23 de noviembre habrá un feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

Durante la última semana del mes se sumarán distintos feriados locales en la provincia de Buenos Aires.

Las jornadas de descanso estarán relacionadas con aniversarios fundacionales y festividades patronales.

El calendario 2026 también contempla los feriados inamovibles, trasladables y turísticos previstos para el resto del año. El cronograma de noviembre incorporará nuevas jornadas de descanso en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. A los feriados nacionales se sumarán fechas propias de cada distrito, relacionadas con aniversarios de fundación y festividades patronales que modificarán la actividad habitual.

La última semana comenzará el lunes 23 con un feriado que impactará en todo el territorio nacional. En esa fecha se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional. Luego, durante los próximos días, algunos partidos y localidades bonaerenses tendrán sus propios asuetos locales, que le permitirán a sus habitantes sumar jornadas de descanso sobre el cierre del mes.

Estos son todos los feriados que habrá en la última semana en provincia de Buenos Aires. Freepik Qué feriados habrá en la última semana de noviembre 2026 Estos son todos los feriados que habrá en la provincia de Buenos Aires desde el lunes 23 hasta el lunes 30 de noviembre:

Lunes 23:

Día de la Soberanía Nacional (feriado nacional).

Martes 24:

Localidad de Arboledas, partido de Daireaux (aniversario fundacional)

Miércoles 25:

Partido de Olavarría (aniversario fundacional).



Partido de Presidente Perón (aniversario fundacional).



Localidad de Dennehy, partido de 9 de Julio (aniversario fundacional).

Viernes 27:

Partido de Monte Hermoso (patronal).



Localidad de El Provincial, partido de 9 de Julio (aniversario fundacional y patronal).



Localidad de French, partido de 9 de Julio (aniversario fundacional).

Domingo 29:

Localidad de Las Toscas, partido de Lincoln (aniversario fundacional).

Lunes 30:

Partido de San Andrés de Giles (patronal).



Localidad de Miramar, partido de General Alvarado (patronal).



Localidad de Bermúdez, partido de Lincoln (aniversario fundacional). Conocé cuáles son los feriados que quedan antes de que temrine el año. Freepik Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

9 de noviembre: Visita del Papa León XIV

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.