- El lunes 23 de noviembre habrá un feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
- Durante la última semana del mes se sumarán distintos feriados locales en la provincia de Buenos Aires.
- Las jornadas de descanso estarán relacionadas con aniversarios fundacionales y festividades patronales.
- El calendario 2026 también contempla los feriados inamovibles, trasladables y turísticos previstos para el resto del año.
El cronograma de noviembre incorporará nuevas jornadas de descanso en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. A los feriados nacionales se sumarán fechas propias de cada distrito, relacionadas con aniversarios de fundación y festividades patronales que modificarán la actividad habitual.