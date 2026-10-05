5 de octubre de 2026 Inicio
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A qué hora es el partido despedida de Messi en la Selección ante Benín y cómo ver en vivo

El combinado nacional cierra la fecha FIFA ante su gente y con la última presentación del capitán. Habrá transmisión por televisión y plataformas digitales.

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El partido se juega el martes con transmisión de TyC Sports y Telefe

El partido se juega el martes con transmisión de TyC Sports y Telefe, además de las cinco plataformas de streaming.

Instagram: /nicopaz1o

La Selección argentina recibirá a Benín este martes 6 en el Estadio Monumental, en un amistoso internacional que marcará la despedida de Lionel Messi en suelo argentino. Para seguir el encuentro en vivo habrá varias opciones por TV y streaming. De esta manera, los hinchas podrán elegir cómo acompañar la última función del capitán con la camiseta albiceleste ante su gente.

El encuentro entre Argentina y Benín se disputará este martes 6 de octubre desde las 20 hs.
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El encuentro tendrá un ambiente especial más allá de lo deportivo. El Monumental albergará a más de 85 mil personas que homenajearán al 10 en su último compromiso con el seleccionado, Luego de más de 20 años de alegrías con la celeste y blanca.

El encuentro frente al combinado africano será el único de esta fecha internacional en el que participará Lionel Messi, quien no estuvo presente en los amistosos anteriores ante Bolivia y Burkina Faso.

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

A qué hora es el partido despedida de Messi en la Selección ante Benín

El encuentro que se disputará el martes comenzará a las 20 horas en el Estadio Monumental. Así lo dispuso la AFA, que eligió esa fecha para que el 10 cierre su ciclo al frente del equipo.

La cancha de River será el escenario de una noche especial, con el estadio colmado para despedir a Messi. El capitán volverá a ponerse la camiseta albiceleste, luego de haber jugado su último partido hasta el momento frente a España en la final del Mundial.

Cómo ver el partido despedida de Messi en la Selección ante Benín en vivo

La transmisión por televisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe. De esta manera, quienes puedan seguir el partido desde el living de su casa tendrán dos canales disponibles para no perderse ningún detalle del homenaje.

Para quienes se inclinen por el formato digital, el encuentro también podrá verse por múltiples plataformas de streaming. Entre ellas figuran TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play, lo que permite seguirlo desde el celular, la computadora o la smart TV.

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