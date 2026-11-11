Se viene un nuevo feriado XXL en noviembre 2026: cuándo es y quiénes tendrán 4 días de descanso

Luego del fin de semana largo por la visita del papa León XIV , el lunes 23 de noviembre asoma como la próxima jornada no laborable. Si bien será un período de descanso de tan solo tres días, hay un grupo de personas que gozarán de cuatro. Los motivos.

Arboledas, en el partido bonaerense de Daireaux, celebrará su aniversario fundacional el martes 24 de noviembre, una fecha que se suma al calendario de asuetos locales de la provincia de Buenos Aires. Para los vecinos de esa localidad, la jornada llega pegada a un feriado nacional y abre la puerta a un tramo de descanso más extenso de lo habitual.

El lunes 23 de noviembre es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración se trasladó desde el viernes 20. Con el sábado, el domingo y el lunes ya garantizados, el martes 24 permite completar cuatro días seguidos de pausa para quienes puedan aprovechar el asueto de Arboledas.

Noviembre le aportó al calendario varios feriados nacionales y locales. La visita del papa León XIV provocó cambios que dieron un día libre a muchos trabajadores y estudiantes, y en la provincia todavía quedan fechas especiales por delante, como la de esta localidad.

Luego de los feriados que se crearon a partir de la visita del papa León XIV a nuestro país, en la provincia de Buenos Aires siguen apareciendo fechas especiales de carácter local a lo largo del mes.

La primera de ellas es el lunes 16 de noviembre, cuando Henderson, ciudad cabecera del partido de Hipólito Yrigoyen, tendrá un día no laborable por el 117.º aniversario de su fundación. La localidad nació el 16 de noviembre de 1909 y creció con la llegada del tren Midland. Su nombre recuerda a Frank Henderson, presidente de la compañía ferroviaria británica que impulsó su desarrollo. Según la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, las dependencias de la administración pública provincial y las sucursales del Banco Provincia en Henderson permanecerán cerradas. Los servicios esenciales, como las emergencias médicas y la seguridad, mantendrán sus guardias, y en el ámbito privado el descanso será optativo.

Durante el resto del mes, distintos municipios bonaerenses celebrarán aniversarios fundacionales y fiestas patronales. El miércoles 18 será el turno de Monte y de Ferré, esta última en General Arenales. El jueves 19 festejará La Plata por el aniversario de su fundación, y el viernes 20 lo harán Magdalena, Porvenir y Pedro Luro. El domingo 22 llega la fiesta patronal de General Pueyrredón, y el martes 24 se celebra el aniversario de Arboledas, en Daireaux.

Más adelante, el miércoles 25 festejarán Olavarría, Presidente Perón y Dennehy. El viernes 27 se suman la fiesta patronal de Monte Hermoso y los aniversarios de El Provincial y French. El domingo 29 será el aniversario de Las Toscas, en Lincoln, y el lunes 30 cerrarán el mes San Andrés de Giles y Miramar por sus fiestas patronales, y Bermúdez por su aniversario fundacional. Además de estas fechas locales, el lunes 23 de noviembre es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20, lo que regala otro fin de semana largo en todo el país.