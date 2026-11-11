11 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Se viene un nuevo feriado XXL en noviembre 2026: cuándo es y quiénes tendrán 4 días de descanso

El cronograma tiene una jornada sin trabajo en el horizonte que no muchas personas podrán disfrutar.

Por
En la provincia de Buenos Aires siguen apareciendo fechas especiales de carácter local a lo largo del mes.

En la provincia de Buenos Aires siguen apareciendo fechas especiales de carácter local a lo largo del mes.

Redes sociales

Luego del fin de semana largo por la visita del papa León XIV, el lunes 23 de noviembre asoma como la próxima jornada no laborable. Si bien será un período de descanso de tan solo tres días, hay un grupo de personas que gozarán de cuatro. Los motivos.

Será  feriado el jueves 19 de noviembre: ¿qué se celebra?
Te puede interesar:

Decretan feriado para el jueves 19 de noviembre en 2026: qué se celebra

Arboledas, en el partido bonaerense de Daireaux, celebrará su aniversario fundacional el martes 24 de noviembre, una fecha que se suma al calendario de asuetos locales de la provincia de Buenos Aires. Para los vecinos de esa localidad, la jornada llega pegada a un feriado nacional y abre la puerta a un tramo de descanso más extenso de lo habitual.

El lunes 23 de noviembre es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración se trasladó desde el viernes 20. Con el sábado, el domingo y el lunes ya garantizados, el martes 24 permite completar cuatro días seguidos de pausa para quienes puedan aprovechar el asueto de Arboledas.

Noviembre le aportó al calendario varios feriados nacionales y locales. La visita del papa León XIV provocó cambios que dieron un día libre a muchos trabajadores y estudiantes, y en la provincia todavía quedan fechas especiales por delante, como la de esta localidad.

Otros feriados que habrá en Buenos Aires en noviembre 2026

Luego de los feriados que se crearon a partir de la visita del papa León XIV a nuestro país, en la provincia de Buenos Aires siguen apareciendo fechas especiales de carácter local a lo largo del mes.

La primera de ellas es el lunes 16 de noviembre, cuando Henderson, ciudad cabecera del partido de Hipólito Yrigoyen, tendrá un día no laborable por el 117.º aniversario de su fundación. La localidad nació el 16 de noviembre de 1909 y creció con la llegada del tren Midland. Su nombre recuerda a Frank Henderson, presidente de la compañía ferroviaria británica que impulsó su desarrollo. Según la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, las dependencias de la administración pública provincial y las sucursales del Banco Provincia en Henderson permanecerán cerradas. Los servicios esenciales, como las emergencias médicas y la seguridad, mantendrán sus guardias, y en el ámbito privado el descanso será optativo.

Durante el resto del mes, distintos municipios bonaerenses celebrarán aniversarios fundacionales y fiestas patronales. El miércoles 18 será el turno de Monte y de Ferré, esta última en General Arenales. El jueves 19 festejará La Plata por el aniversario de su fundación, y el viernes 20 lo harán Magdalena, Porvenir y Pedro Luro. El domingo 22 llega la fiesta patronal de General Pueyrredón, y el martes 24 se celebra el aniversario de Arboledas, en Daireaux.

Más adelante, el miércoles 25 festejarán Olavarría, Presidente Perón y Dennehy. El viernes 27 se suman la fiesta patronal de Monte Hermoso y los aniversarios de El Provincial y French. El domingo 29 será el aniversario de Las Toscas, en Lincoln, y el lunes 30 cerrarán el mes San Andrés de Giles y Miramar por sus fiestas patronales, y Bermúdez por su aniversario fundacional. Además de estas fechas locales, el lunes 23 de noviembre es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20, lo que regala otro fin de semana largo en todo el país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La visita de León XIV a la Argentina implicó varios cambios.

¿Es feriado nacional el 10 de noviembre? A quiénes alcanza el asueto por la visita del Papa en Argentina

Henderson, en el partido bonaerense de Hipólito Yrigoyen, tendrá una jornada no laborable el lunes 16 de noviembre por el aniversario de su fundación.

Feriado del lunes 16 de noviembre en 2026: ¿por qué hay un nuevo fin de semana largo?

Será feriado el viernes 13 de noviembre: ¿quiénes tendrán fin de semana largo?

Decretan feriado para el viernes 13 de noviembre en 2026: quiénes tendrán fin de semana largo

Henderson, en el partido bonaerense de Hipólito Yrigoyen, se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación el lunes 16 de noviembre de 2026.

Confirman feriado para el lunes 16 de noviembre en 2026: a qué se debe y quienes tendrán fin de semana alrgo

El viernes 13 de noviembre habrá una jornada de descanso en una localidad bonaerense por una nueva conmemoración de su fundación.

Nuevo fin de semana largo: confirman feriado para el viernes 13 de noviembre en 2026

El sumo pontífice vendrá a la Argentina en la segunda semana de noviembre.

Cuánto se paga por trabajar en los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

Rating Cero

El percusionista despidió a Marcos Camino con fotos personales inéditas y un profundo agradecimiento.

La despedida del percusionista de Los Palmeras a Marcos Camino: "Dejaste una huella imborrable"

La señal televisiva tuvo un buen desempeño con su audiencia.

El batacazo de Telefe en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina

El hecho ocurrió en Cafè didees, el magazine matinal de la televisión española. 

Terror en vivo: un grupo de encapuchados se metieron a un programa y cortaron la señal

Un reconocido actor de Disney falleció en los últimos días.

Luto en Disney: murió un famoso actor tras luchar contra un cáncer de pulmón

El Papa emocionó a todos en Luján: Pía Shaw lloró al aire.

Pía Shaw se quebró al aire después de ver pasar a León XIV en el papamóvil

Keach se mantuvo activo hasta los últimos años.

De qué murió Stacy Keach, actor de Prision Break

últimas noticias

El percusionista despidió a Marcos Camino con fotos personales inéditas y un profundo agradecimiento.

La despedida del percusionista de Los Palmeras a Marcos Camino: "Dejaste una huella imborrable"

Hace 4 minutos
El papa León XIV se despidió de la Argentina.

La emotiva despedida de León XIV tras su visita a la Argentina: "Este país ahora tiene dos papas"

Hace 7 minutos
Se lo cruzó en un semáforo y pudo quedarse con un regalo.

Un fanático se cruzó a Messi, le hizo un pedido especial y su gesto lo sorprendió por completo

Hace 9 minutos
El riesgo país se mantiene en torno a los 850 puntos. 

El riesgo país encontró su nuevo piso: se mantiene arriba de los 850 puntos

Hace 11 minutos
El dólar se ubica arriba de los $1.500. 

En el primer día hábil de la semana, el dólar se ubica en $1.570

Hace 12 minutos