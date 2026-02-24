Muerte de "El Mencho": un informe del New York Times confirmó que la CIA estuvo involucrada en el operativo El destacado medio señaló que la inteligencia estadounidense aportó datos determinantes para localizar al líder del CJNG. El Gobierno mexicano confirmó cooperación con organismos extranjeros y detalló cómo se desarrolló el operativo en Tapalpa. Por + Seguir en







Guerra contra el narcotráfico en México: revelan que información de la CIA fue clave para ubicar a "El Mencho"

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se produjo tras un operativo en el que habría resultado determinante la información aportada por agencias de Estados Unidos. Así lo publicó el diario The New York Times, que citó fuentes no identificadas vinculadas al proceso de inteligencia.

De acuerdo con esa versión, la Central Intelligence Agency (CIA) proporcionó datos considerados “fundamentales” para ubicar al jefe narco, uno de los hombres más buscados a nivel internacional. El trabajo habría incluido una combinación de informantes en territorio, vigilancia aérea y comunicaciones interceptadas.

El operativo se desarrolló en el poblado de Tapalpa, en el estado de Jalisco, donde fuerzas federales desplegaron un procedimiento que culminó con un enfrentamiento armado. Según detalló el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, el líder criminal intentó huir hacia una zona boscosa junto a dos escoltas y respondió con disparos al verse rodeado. Allí resultó mortalmente herido.

Trevilla Trejo confirmó que en la operación intervinieron organismos nacionales e internacionales y destacó que la cooperación con Estados Unidos se mantiene desde hace años. En ese marco, subrayó que durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se fortaleció el intercambio de información con el Comando Norte estadounidense. “Ha habido intercambio de información, de datos”, afirmó.

El funcionario explicó que la localización del jefe del CJNG fue resultado de un seguimiento prolongado de su red de contactos. El proceso incluyó tareas de inteligencia que demandaron tiempo y coordinación entre distintas agencias.

En ese esquema, las autoridades identificaron movimientos de personas cercanas al entorno del capo. Según la reconstrucción oficial, un colaborador trasladó a una de sus parejas hasta un punto en Tapalpa donde se encontraba Oseguera Cervantes el 20 de febrero. Al día siguiente, la mujer abandonó el lugar, mientras el líder criminal permaneció allí. Esa secuencia permitió ajustar el operativo que, horas después, terminó con el enfrentamiento fatal.