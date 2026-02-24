24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Muerte de "El Mencho": un informe del New York Times confirmó que la CIA estuvo involucrada en el operativo

El destacado medio señaló que la inteligencia estadounidense aportó datos determinantes para localizar al líder del CJNG. El Gobierno mexicano confirmó cooperación con organismos extranjeros y detalló cómo se desarrolló el operativo en Tapalpa.

Por
Guerra contra el narcotráfico en México: revelan que información de la CIA fue clave para ubicar a El Mencho

Guerra contra el narcotráfico en México: revelan que información de la CIA fue clave para ubicar a "El Mencho"

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se produjo tras un operativo en el que habría resultado determinante la información aportada por agencias de Estados Unidos. Así lo publicó el diario The New York Times, que citó fuentes no identificadas vinculadas al proceso de inteligencia.

La pareja sentimnetal de El Mencho fue clave para ubicarlo en Tapalpa, Jalisco. 
Te puede interesar:

¿Quién es la misteriosa novia de "El Mencho" que reveló su paradero en Jalisco?

De acuerdo con esa versión, la Central Intelligence Agency (CIA) proporcionó datos considerados “fundamentales” para ubicar al jefe narco, uno de los hombres más buscados a nivel internacional. El trabajo habría incluido una combinación de informantes en territorio, vigilancia aérea y comunicaciones interceptadas.

El operativo se desarrolló en el poblado de Tapalpa, en el estado de Jalisco, donde fuerzas federales desplegaron un procedimiento que culminó con un enfrentamiento armado. Según detalló el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, el líder criminal intentó huir hacia una zona boscosa junto a dos escoltas y respondió con disparos al verse rodeado. Allí resultó mortalmente herido.

Trevilla Trejo confirmó que en la operación intervinieron organismos nacionales e internacionales y destacó que la cooperación con Estados Unidos se mantiene desde hace años. En ese marco, subrayó que durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se fortaleció el intercambio de información con el Comando Norte estadounidense. “Ha habido intercambio de información, de datos”, afirmó.

El funcionario explicó que la localización del jefe del CJNG fue resultado de un seguimiento prolongado de su red de contactos. El proceso incluyó tareas de inteligencia que demandaron tiempo y coordinación entre distintas agencias.

En ese esquema, las autoridades identificaron movimientos de personas cercanas al entorno del capo. Según la reconstrucción oficial, un colaborador trasladó a una de sus parejas hasta un punto en Tapalpa donde se encontraba Oseguera Cervantes el 20 de febrero. Al día siguiente, la mujer abandonó el lugar, mientras el líder criminal permaneció allí. Esa secuencia permitió ajustar el operativo que, horas después, terminó con el enfrentamiento fatal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

El ministro de Seguridad de Entre Ríos dio detalles del plan narco para asesinarlo: Habían hecho inteligencia sobre mí

El ministro de Seguridad de Entre Ríos dio detalles del plan narco para asesinarlo: "Habían hecho inteligencia sobre mí"

México en crisis tras la muerte de El Mencho: bloqueos, saqueos y operativos militares en al menos 20 estados

México en crisis tras la muerte de "El Mencho": operativos militares en al menos 20 estados y clases suspendidas

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU  felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas. 

Washington celebró la caída de 'El Mencho': "Los buenos son más que los malos"

Figura clave del narcotráfico, El Mencho consolidó al CJNG como uno de los carteles más expansivos y violentos de México.
play

Quién era "el Mencho", el capo narco más buscado y cómo llegó a liderar el Cartel Jalisco Nueva Generación

play

Caos en México: abatieron a "El Mencho", líder del Cártel Jalisco, y se desató una ola de violencia en varios estados

Rating Cero

Andrea Del Boca fue la primera participante en entrar a Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca entró a Gran Hermano y reveló su arriesgada estrategia para ganar

Mirtha Legrand sopló las velas por su 99° cumpleaños.

La intimidad de los festejos por los 99 años Mirtha Legrand: cuáles fueron sus tres deseos

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Cortafuego, la película española con Joaquín Furriel que es tendencia

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje, el actor original de Silver Surfer también quiso comentar la nueva versión del Estela Plateada.

El actor original de Silver Surfer de Los 4 Fantásticos reveló su condición para volver a Marvel: qué dijo

Se trata del actor Robert Carradine. 
play

Murió Robert Carradine, protagonista de Lizzie McGuire, la icónica serie de Hillary Duff

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
play

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

últimas noticias

Guerra contra el narcotráfico en México: revelan que información de la CIA fue clave para ubicar a El Mencho

Muerte de "El Mencho": un informe del New York Times confirmó que la CIA estuvo involucrada en el operativo

Hace 10 minutos
Las pastas ocupan un lugar central dentro de la carta.

El restaurante en Saavedra que reinterpreta la cocina argentina tradicional

Hace 13 minutos
Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

Laporta reveló por qué no le renovó a Messi en Barcelona: "Lo esperé un mes"

Hace 20 minutos
El Sistema de Posicionamiento Global funciona gracias a una red de más de 30 satélites.

¿Cómo funciona el GPS?

Hace 36 minutos
La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado.

Naturaleza y cultura: este es el pueblo uruguayo que se destaca para hacer una escapada única en 2026

Hace 36 minutos