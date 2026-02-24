Monte Chingolo: un sargento de la Policía Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo El efectivo, que estaba fuera de servicio, fue interceptado por dos delincuentes armados cuando llegaba a su casa. Respondió con su arma reglamentaria y uno de los atacantes murió en el lugar. Por + Seguir en







Violento enfrentamiento en Monte Chingolo: sargento de la Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo

Un sargento del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) mató a uno de los presuntos delincuentes que intentaron robarle cuando regresaba a su domicilio, el lunes por la noche, en Monte Chingolo, partido de Lanús.

El episodio ocurrió en la esquina de Coronel Álvarez y Yapeyú. Según las primeras reconstrucciones, el suboficial, que se encontraba franco de servicio, fue sorprendido por dos motochorros armados que lo interceptaron con fines de robo.

Ante la amenaza, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos en plena vía pública. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los sospechosos, un adolescente de 14 años, cayó herido y murió en el lugar. El cómplice logró escapar.

El sargento resultó ileso. Tras el hecho, fue trasladado a la Comisaría 6ª de Monte Chingolo para cumplir con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.