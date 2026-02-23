23 de febrero de 2026 Inicio
El ministro de Seguridad de Entre Ríos dio detalles del plan narco para asesinarlo: "Habían hecho inteligencia sobre mí"

El ministro de Seguridad de Entre Ríos detalló la denuncia que investiga la Justicia Federal tras los testimonios de internos de la Unidad Penal 9. Habló de sicarios uruguayos, pagos en dólares y seguimientos sobre su rutina personal.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos dio detalles del plan narco para asesinarlo: "Habían hecho inteligencia sobre mí"

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró que existe una investigación en marcha por un supuesto plan narco para asesinarlo a él y a dos funcionarios judiciales que intervinieron en causas contra el presunto capo del narcotráfico Leonardo Airaldi. “Dieron la cara y contaron lo que se estaba planificando dentro de la Unidad 9”, afirmó en declaraciones radiales.

Según explicó, la denuncia surgió a partir de los testimonios de tres internos alojados en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, entre ellos Gustavo “Tavi” Celis, quien declaró sin reserva de identidad ante la Justicia. La causa, caratulada como amenazas y plan de atentado, se tramita en el Juzgado Federal de esa ciudad.

Roncaglia sostuvo que el supuesto autor intelectual del plan sería Airaldi, detenido y próximo a enfrentar un nuevo juicio oral. El objetivo, de acuerdo a los dichos recogidos en la cárcel, incluía al juez federal Leandro Ríos y al fiscal federal Ignacio Candioti, además del propio ministro.

“El esquema hablaba de contratar sicarios uruguayos y se mencionaba un pago de unos 40 mil dólares”, precisó. Incluso relató una frase atribuida a uno de los internos: “Asesinarlos acá salía más caro”. Si bien no hay una identificación concreta de los presuntos ejecutores, el ministro aseguró que existen indicios de contactos y de un anticipo de dinero.

Uno de los puntos que más lo impactó fue la información sobre sus movimientos personales. “Habían hecho inteligencia sobre mí. Este año salí en moto, solo, a una quinta a diez kilómetros de Paraná. Eso lo sabían. Cuando escuché ese dato dije: ‘Esto es real’”, remarcó. Según describió, el atentado en su contra contemplaba la utilización de dos vehículos: uno para los sicarios y otro para trasladar cal con el fin de eliminar rastros biológicos.

Para Roncaglia, la gravedad no solo radica en la amenaza sino en la naturalidad con la que, según los testimonios, se hablaba de logística, precios y ejecución de funcionarios públicos. “No tendría que pasar. Da bronca, porque lo único que estamos haciendo es enfrentar actividades ilícitas que tanto daño producen”, expresó.

El ministro vinculó el episodio con la política de combate al narcotráfico impulsada desde su asunción en 2024. “Estas son las consecuencias de pisar callos”, señaló, y destacó el trabajo conjunto con la Justicia Federal en investigaciones que afectaron estructuras que se creían intocables.

Airaldi, empresario ganadero con influencia en la zona de Paraná, Victoria y Diamante, fue detenido tras una serie de allanamientos realizados el año pasado. Permanece alojado en la UP9 y, de acuerdo con Roncaglia, su situación procesal se agravó por la acumulación de pruebas y la conexión con otros secuestros de droga.

“Mañana se inicia el juicio contra Airaldi y compañía”, anticipó el ministro. También confirmó que se solicitó su traslado a un penal federal de máxima seguridad, decisión que quedará en manos del tribunal oral.

