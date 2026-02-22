Tragedia en Villa Gesell: murió otro joven al caer con su moto en los médanos El accidente ocurrió en la zona norte del distrito, en el marco de la 31ª edición de la competencia Enduro del Verano. La víctima, de 28 años, circulaba sin casco y falleció pese a los intentos de reanimación. Por + Seguir en







Un joven de 28 años murió este fin de semana en Villa Gesell tras sufrir una caída con su moto en los médanos de la zona norte, mientras se desarrollaba la 31ª edición del Enduro del Verano, una de las competencias de motos y cuatriciclos más convocantes del continente.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba sin casco ni protección cuando se encontró con un médano con un corte abrupto. La caída fue de tal magnitud que quedó en estado crítico en el lugar.

Personal médico y bomberos acudieron de inmediato para asistirlo. Fue intubado, recibió adrenalina y se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado en ambulancia al hospital local. Sin embargo, ingresó sin signos vitales y los médicos no lograron revertir el cuadro.

La muerte del joven se produjo pocos días después de otro accidente grave en los médanos geselinos: una joven volcó con un vehículo UTV, fue derivada en estado crítico a Mar del Plata y luego trasladada a la Ciudad de Buenos Aires para continuar su tratamiento.

El episodio vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en este tipo de competencias y en la circulación recreativa sobre médanos, donde la falta de protección y las irregularidades del terreno incrementan los riesgos.