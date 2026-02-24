Joan Laporta reveló por qué no le renovó a Lionel Messi en Barcelona: "Lo esperé un mes" El expresidente del club catalán presentó su libro, en el que no faltó la esperada explicación sobre cómo fue la salida del argentino en 2021 y el extraño contrato que le ofreció para que pueda sellar su continuidad, algo que, finalmente, no sucedió. Por + Seguir en







Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

La salida de Lionel Messi de Barcelona para marcharse a París Saint Germain aún sigue siendo un dolor para todos los hinchas y una mancha en la gestión de Joan Laporta. Sin embargo, en las últimas horas, el expresidente del club catalán lanzó su libro, donde brindó esperados detalles sobre cómo fue la negociación por el contrato del argentino y apuntó contra su padre, Jorge.

En “Así salvamos al Barça”, el exdirigente relató cómo fueron sus últimos cinco años en la presidencia, donde tuvo que hacer frente a una caótica situación económica que requirió fórmulas imaginativas para enderezarla.

“En el momento de negociar la renovación, tenía un equipo bastante exigente y, aunque su padre se mostró más comprensivo, su círculo daba la impresión de que no lo era”, aseguró y al mismo tiempo indicó que “la solución” que se les ocurrió fue “descabellada: un contrato a largo plazo con una primera etapa como jugador del Barça y una segunda cedido a un equipo de la MLS”.

Sin embargo, esa gestión no se pudo dar porque LaLiga lo rechazó y les exigió que tenían que firmar un acuerdo “para vender un porcentaje de los derechos televisivos durante cincuenta años a través de un fondo llamado CVC”.

En esa línea, apuntó y responsabilizó a Jorge Messi: “Vino a mi casa, preparó el contrato, le envío el borrador y no me responde. Pasa una semana, dos… Un mes después, finalmente vuelve a mi casa y me dice que han decidido ir al Inter Miami, donde no estará sometido a tanta presión”.