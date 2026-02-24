24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Joan Laporta reveló por qué no le renovó a Lionel Messi en Barcelona: "Lo esperé un mes"

El expresidente del club catalán presentó su libro, en el que no faltó la esperada explicación sobre cómo fue la salida del argentino en 2021 y el extraño contrato que le ofreció para que pueda sellar su continuidad, algo que, finalmente, no sucedió.

Por
Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

La salida de Lionel Messi de Barcelona para marcharse a París Saint Germain aún sigue siendo un dolor para todos los hinchas y una mancha en la gestión de Joan Laporta. Sin embargo, en las últimas horas, el expresidente del club catalán lanzó su libro, donde brindó esperados detalles sobre cómo fue la negociación por el contrato del argentino y apuntó contra su padre, Jorge.

Lionel Messi explotó en furia tras la goleada que sufrió el Inter Miami y quiso increpar al arbitro del partido
Te puede interesar:

Messi explotó en furia tras la goleada que sufrió el Inter Miami y quiso increpar al arbitro del partido

En “Así salvamos al Barça”, el exdirigente relató cómo fueron sus últimos cinco años en la presidencia, donde tuvo que hacer frente a una caótica situación económica que requirió fórmulas imaginativas para enderezarla.

En el momento de negociar la renovación, tenía un equipo bastante exigente y, aunque su padre se mostró más comprensivo, su círculo daba la impresión de que no lo era”, aseguró y al mismo tiempo indicó que “la solución” que se les ocurrió fue “descabellada: un contrato a largo plazo con una primera etapa como jugador del Barça y una segunda cedido a un equipo de la MLS”.

Sin embargo, esa gestión no se pudo dar porque LaLiga lo rechazó y les exigió que tenían que firmar un acuerdo “para vender un porcentaje de los derechos televisivos durante cincuenta años a través de un fondo llamado CVC”.

En esa línea, apuntó y responsabilizó a Jorge Messi: “Vino a mi casa, preparó el contrato, le envío el borrador y no me responde. Pasa una semana, dos… Un mes después, finalmente vuelve a mi casa y me dice que han decidido ir al Inter Miami, donde no estará sometido a tanta presión”.

joan laporta libro

El guiño de Lionel Messi a Barcelona: ¿confirmó su regreso?

En al previa del partido de la Selección argentina para el amistoso ante Angola en noviembre de 2025, Lionel Messi sorprendió con una visita inesperada al estadio de Barcelona y quedó registrado en sus redes sociales.

El actual jugador del Inter Miami se hizo un tiempo, por la noche, para visitar el Camp Nou que aún sigue en remodelación y dejó un guiño a los hinchas del conjunto culé. ¿Se cumplirá su deseo? “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, comenzó el posteo acompañada de fotos y videos.

El mismo tiempo expresó un deseo que más de uno querrá que se cumpla próximamente: “Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El futbolista habría elegido el aislamiento total en medio de las peleas entre sus padres.

"Te mata con el silencio": el hermano de Mauro Icardi destrozó al exmarido de Wanda Nara

Mateo Messi metió un golazo en la Academia del Inter Miami y le sacó una sonrisa a su padre

Mateo Messi metió un golazo en la Academia del Inter Miami y le sacó una sonrisa a su padre

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

Cuánto cuesta y dónde comprar la Copa del Mundo de juguete que armó Messi con sus hijos

Cuánto cuesta y dónde comprar la Copa del Mundo de juguete que armó Messi con sus hijos

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

El modelo puede acelera de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos.

Imponente: cuánto sale el Mercedes Benz que se compró Paredes en Argentina

Rating Cero

Andrea Del Boca fue la primera participante en entrar a Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca entró a Gran Hermano y reveló su arriesgada estrategia para ganar

Mirtha Legrand sopló las velas por su 99° cumpleaños.

La intimidad de los festejos por los 99 años Mirtha Legrand: cuáles fueron sus tres deseos

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Cortafuego, la película española con Joaquín Furriel que es tendencia

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje, el actor original de Silver Surfer también quiso comentar la nueva versión del Estela Plateada.

El actor original de Silver Surfer de Los 4 Fantásticos reveló su condición para volver a Marvel: qué dijo

Se trata del actor Robert Carradine. 
play

Murió Robert Carradine, protagonista de Lizzie McGuire, la icónica serie de Hillary Duff

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
play

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

últimas noticias

Guerra contra el narcotráfico en México: revelan que información de la CIA fue clave para ubicar a El Mencho

Muerte de "El Mencho": un informe del New York Times confirmó que la CIA estuvo involucrada en el operativo

Hace 10 minutos
Las pastas ocupan un lugar central dentro de la carta.

El restaurante en Saavedra que reinterpreta la cocina argentina tradicional

Hace 13 minutos
Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

Laporta reveló por qué no le renovó a Messi en Barcelona: "Lo esperé un mes"

Hace 20 minutos
El Sistema de Posicionamiento Global funciona gracias a una red de más de 30 satélites.

¿Cómo funciona el GPS?

Hace 36 minutos
La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado.

Naturaleza y cultura: este es el pueblo uruguayo que se destaca para hacer una escapada única en 2026

Hace 36 minutos