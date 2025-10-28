Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado: qué pasó

Una joven pensó que su dolor de espalda era una simple contractura tras practicar deportes extremos, pero los médicos descubrieron que padecía una grave infección que casi le cuesta la vida.

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado : una joven británica de 26 años fue diagnosticada con una grave infección tras ser desestimada por los médicos que atribuían su dolor a una simple contractura. ¿Qué paso?

La joven decidió compartir su experiencia para concienciar a otros sobre la importancia de escuchar al cuerpo y no ignorar los síntomas graves: “No tengas miedo de defenderte, podría ser cuestión de vida o muerte. Conoces tu cuerpo mejor que nadie y no hay edad para que te pase algo así”, aseguró.

Su historia es un llamado a confiar en las señales del organismo y pedir una segunda opinión a tiempo.

Qué reveló el médico sobre la mujer que realizaba diferentes deportes y pensaba que tenía una contractura

El hecho ocurrió en Cornwall, Inglaterra. Skye Owen, de 26 años, había pasado un fin de semana practicando senderismo, surf y escalada. Al día siguiente comenzó a sentir molestias en la cadera que se intensificaron, provocándole un dolor insoportable en la espalda baja.

Al acudir a los primeros médicos, estos atribuyeron su malestar a una contractura muscular, tildándola de “dramática” por quejarse. Sin embargo, el dolor era mucho más severo de lo que parecía.

Tras insistir con otros profesionales y acudir finalmente al Royal Cornwall Hospital, se realizaron estudios más profundos. Una resonancia magnética reveló que Skye sufría de artritis séptica en la articulación sacroilíaca y cadera, que había evolucionado a sepsis, poniendo su vida en riesgo. “Suena dramático, pero pensé que sería más fácil morir porque era muy doloroso”, relató la joven en una entrevista con el portal británico The Sun.

Skye fue sometida a cirugía y a un tratamiento intensivo con antibióticos. Estuvo un mes internada y, tras recibir el alta, continuó su recuperación en casa. Además, tuvo que aprender a caminar nuevamente debido al impacto de la infección en sus articulaciones.