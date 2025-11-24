24 de noviembre de 2025 Inicio
Habló la policía suspendida por vender contenido erótico en Onlyfans: "Lo hice por necesidad"

La joven de 25 años, que se encuentra con licencia médica tras sufrir una situación de violencia de género, hizo su descargo luego de subir videos para promocionar su página de contenido pago con el uniforme reglamentario.

En medio del escándalo que sacudió a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires luego de que la agente Nicole V. quedara suspendida por subir contenido explícito a la plataforma Onlyfans y otras redes sociales con el uniforme reglamentario, habló por primera vez la oficial e hizo su descargo: "Lo hice por necesidad", expresó.

La policía, de 25 años y con tres de servicio en la fuerza, fue sancionada por el uso indebido del uniforme y de los símbolos policiales y contó que todavía no fue retirada del su cargo, pero sí se le abrió un sumario y corre riesgo de expulsión.

“Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia.Yo no sabía que iba a pasar esto. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba. Cuando una persona se encuentra de licencia médica en la policía, te descuentan la mitad del sueldo. Son $600.000 y no alcanza para mucho”, explicó e insistió: “No lo hice para que quede mal la institución, fue algo que no pensé que iba a ser tan viral”.

Además, añadió en una entrevista en Telefé: “Estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado por un hecho de violencia de género que sufrí en junio por parte de mi expareja. Quedé con secuelas de epilepsia, tuve dos paros cardíacos a causa de esto".

En cuanto a las acusaciones de ser parte de una red de explotación sexual y trata, Nicole se defendió y relató cómo promociona su página de contenido pago. “Trabajo de manera particular. Colaboro con otras chicas que hacen contenido, pero no tenemos un proxeneta, no hay una red de trata detrás. Yo no le ofrecí a nadie entrar. Tengo entendido que a veces hay otras personas que te contactan para trabajar con ellos, pero no es este caso”, precisó.

Finalmente, concluyó con su deseo de no continuar en la fuerza: “Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial durante su trabajo ni tampoco los beneficios que recibe”.

Piden investigar una red de explotación sexual y trata tras el escándalo

Luego de que trascendiera el caso de Nicole V., la agente de la Policía de la Ciudad apartada de la fuerza tras conocerse que vendía y compartía contenido erótico en OnlyFans, un abogado presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal para que se investigue si detrás de este llamativo escenario existen los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.

En una ante los Tribunales Federales de San Martín, el letrado Rodrigo Tripolone indicó que pudo comprobar "la existencia de un conjunto de perfiles activos en redes sociales -particularmente Instagram, TikTok, Telegram, X, etc- que publican y viralizan contenido sexualizado y/o erótico, en algunos casos de carácter comercial y, en otros, producido en conjunto por varias mujeres jóvenes; entre ellas aparece recurrentemente una mujer que se identifica públicamente como 'Oficial Nicole'".

El escrito destaca que en algunos de los videos hallados pudo identificar a al menos un hombre y a cuatro mujeres vestidas de manera sugerente, "lo que mostraría un presunto armado previo, con más involucrados".

Para el abogado, la "producción organizada" mediante el uso de imágenes y el uso del informe policial "puede funcionar como herramienta de captación", entre otros indicios de presunta organización en torno al contenido.

Tripolone hizo el seguimiento de varios perfiles analizados relacionados con la policía sancionada, que fueron incluidos en su presentación. Ante estos hechos, pidió la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Mirá la entrevista completa con la policía suspendida por subir videos provocativos

