24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tiroteo en una fiesta de egresados en Córdoba: hubo al menos tres menores heridos

El más grave era un adolescente de 15 años que recibió un balazo en el cuello, pero se recupera favorablemente. La Policía detuvo a Michael Andrés Bravo, de 26 años, identificado como el autor de los disparos.

Por
Los heridos fueron trasladados al Hospital Eva Perón de Córdoba.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Eva Perón de Córdoba.

Google Maps

Los tres menores que resultaron heridos durante un ataque a tiros contra una fiesta de egresados en Córdoba fueron dados de alta este domingo, y el presunto autor de los disparos permanece detenido mientras la Policía trata de reconstruir cómo se originaron los hechos.

El agresor abrió fuego desde un vehículo en movimiento contra el local donde se desarrollaba la fiesta.
Te puede interesar:

Ataque a tiros en fiesta de egresados: un adolescente está grave

El tiroteo ocurrió el sábado por la noche en un salón ubicado en la esquina de Jerónimo Sappia y Aviador Camilotti, en el barrio Las Flores II de la capital provincial, donde un grupo de estudiantes de sexto año del secundario se había reunido para festejar el fin de curso.

Según testigos, un auto Renault Koleos pasó por la puerta del lugar y, por motivos que buscan esclarecerse, disparó hacia el interior. En un primer momento trascendió que los heridos eran dos menores y una persona mayor de edad, pero medios locales como Cadena 3 y La Voz confirmaron que se trató de tres adolescentes.

Dos jóvenes de 18 y 15 años resultaron heridas en el tórax y el hombro, respectivamente; el más grave era un adolescente de 15 años que recibió un balazo en el cuello. Todos fueron dados de alta este domingo por la tarde tras ser atendidos en el Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón.

"Fue una pelea que arrancó adentro", aseguró un joven a Cadena 3. Explicó que, según el relato de los invitados a la fiesta, el conflicto se produjo porque algunas personas empezaron a arrojar botellas. "A uno le dijo que no hiciera eso porque le había pegado a no sé quién. De ahí el otro se enojó y sacó un arma", relató.

Por el hecho, la Policía detuvo a un ciudadano colombiano de 26 años identificado como Michael Andrés Bravo, acusado de ser el autor de los disparos, quien sería familiar de uno de los asistentes a la fiesta. No tiene antecedentes en Argentina, pero se investiga su situación en Colombia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Buscan a un joven de 17 años que desapareció el sábado en Palermo

El camión luego impactó contra una casa.

Tragedia: un hombre murió atropellado por su propio camión

El hombre manejaba borracho, volcó y quedó detenido: su hijo menor murió

Trágico accidente en Misiones: conducía borracho junto a sus dos hijos y uno de ellos murió

El cuerpo de Eva García fue hallado en la zona sur de Puerto Madryn.

Chubut: encontraron muerta a la jubilada de 80 años que estaba desaparecida

Los detenidos por el crimen de Zoe en Tucumán

Investigan una venganza mafiosa detrás del crimen de la nena asesinada en Tucumán

Bomberos controlaron un nuevo foco de incendio en Ezeiza a una semana de la explosión

Susto en Ezeiza: los bomberos tuvieron que controlar un nuevo incendio a una semana de la explosión

Rating Cero

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a los escenarios tras 25 años

Así fue el regreso de Banda a los escenarios tras 25 años y en medio de la polémica con Lourdes

La modelo sorprendió luego de llevar durante largo tiempo su tradicional pelo castaño y extenso.

La impresionante transformación de Pampita: se animó al cambio de look

“Sin meterme demasiado en el barro y sin romper mi NDA, la razón por la que tuve que alejarme de Ant-Man es que, para cuando empecé a hacerlo —8 años después de haber empezado a escribirla—, ya había una fórmula. No solo en términos de continuidad dentro de las películas, sino también un estilo de la casa y una forma de rodar las cosas.

El director de Ant-Man reveló que Marvel tenía una fórmula para las películas: ¿qué cambió?

Los usuarios de la plataforma suelen compararla con clásicos como Seven o Zodiac.
play

No la miraba nadie, se estrenó en Netflix tras 4 años de su estreno y ahora la rompe

Ahora, llegó a la gran N roja, se trata de una producción estadounidense de 2024 que fue exitosa en cines, el film Furiosa: De la saga Mad Max, la película que sorprende en Netflix a todos los televidentes del mundo entero.
play

Furiosa: De la saga Mad Max llegó a Netflix y es de lo más visto: qué historia cuenta

Ahora, llegó a la gran N roja, una película que es tendencia en este sitio de streaming, un estreno de 2023 estadounidense en cines, ahora está siendo furor en Netflix.
play

Terror aclamado por la crítica: cuál es la trama de El exorcista del papa, la película furor en Netflix

últimas noticias

El presidente Milei tiene una agenda cargada para esta semana.

Milei retoma la agenda: reúne al Gabinete y recibe al canciller de Israel

Hace 8 minutos
Estela de Carlotto cuestionó la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa.

Estela de Carlotto rechazó la designación de Carlos Presti en Defensa: "Es una provocación"

Hace 1 hora
Tras la muerte del joven, el circo suspendió todas sus funciones.

Tragedia en un circo de Italia: un acróbata chileno murió en el "Globo de la Muerte"

Hace 1 hora
Axel Araneda tenía libertad condicional por una condena vinculada al narcotráfico

Imputaron al hombre que chocó y mató a una familia en Río Negro

Hace 1 hora
Entre los métodos más difundidos aparecen alternativas tradicionales que se aplican desde hace años.

Cómo es el truco para limpiar la parrilla con un papel aluminio: por qué es más efectivo

Hace 1 hora