Tiroteo en una fiesta de egresados en Córdoba: hubo al menos tres menores heridos El más grave era un adolescente de 15 años que recibió un balazo en el cuello, pero se recupera favorablemente. La Policía detuvo a Michael Andrés Bravo, de 26 años, identificado como el autor de los disparos. Por







Los heridos fueron trasladados al Hospital Eva Perón de Córdoba. Google Maps

Los tres menores que resultaron heridos durante un ataque a tiros contra una fiesta de egresados en Córdoba fueron dados de alta este domingo, y el presunto autor de los disparos permanece detenido mientras la Policía trata de reconstruir cómo se originaron los hechos.

El tiroteo ocurrió el sábado por la noche en un salón ubicado en la esquina de Jerónimo Sappia y Aviador Camilotti, en el barrio Las Flores II de la capital provincial, donde un grupo de estudiantes de sexto año del secundario se había reunido para festejar el fin de curso.

Según testigos, un auto Renault Koleos pasó por la puerta del lugar y, por motivos que buscan esclarecerse, disparó hacia el interior. En un primer momento trascendió que los heridos eran dos menores y una persona mayor de edad, pero medios locales como Cadena 3 y La Voz confirmaron que se trató de tres adolescentes.

Dos jóvenes de 18 y 15 años resultaron heridas en el tórax y el hombro, respectivamente; el más grave era un adolescente de 15 años que recibió un balazo en el cuello. Todos fueron dados de alta este domingo por la tarde tras ser atendidos en el Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón.

"Fue una pelea que arrancó adentro", aseguró un joven a Cadena 3. Explicó que, según el relato de los invitados a la fiesta, el conflicto se produjo porque algunas personas empezaron a arrojar botellas. "A uno le dijo que no hiciera eso porque le había pegado a no sé quién. De ahí el otro se enojó y sacó un arma", relató.

Por el hecho, la Policía detuvo a un ciudadano colombiano de 26 años identificado como Michael Andrés Bravo, acusado de ser el autor de los disparos, quien sería familiar de uno de los asistentes a la fiesta. No tiene antecedentes en Argentina, pero se investiga su situación en Colombia.