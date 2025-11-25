25 de noviembre de 2025 Inicio
El emotivo video de Boca dedicado a Diego Maradona, a cinco años de su muerte

El Xeneize compartió un breve clip que contó con la complicidad de los hinchas simulando el recordado y tierno momento del Diez junto a Dalma cuando era jugador de Nápoles.

Este 25 de noviembre

Este 25 de noviembre, se cumplen 5 años de su muerte

El pasado 30 de octubre Diego Maradona habría cumplido 65 años, pero lamentablemente, aquel 25 de noviembre de 2020, el astro argentino dejó de existir. A cinco años de su muerte, el mundo entero lo recuerda por el legado que dejó dentro y fuera de la cancha. Obviamente, Boca, el club de sus amores, no dejó pasar la oportunidad para recordar un nuevo aniversario de su deceso.

A través de las redes sociales, el Xeneize publicó un emotivo video cargado de historia y sensibilidad, ya que emula una de las imágenes más recordadas del Diez junto a su hija Dalma cuando jugaba en Nápolis, pero que, en esta oportunidad, cuenta con la complicidad de los hinchas de La Boca.

“Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu”, publicaron en internet.

En la grabación, se ve a fanáticos del conjunto de La Boca depositan una pequeña margarita sobre la pierna izquierda de la estatua del astro, ubicada en uno de los pasillos internos de la Bombonera. La escena es acompañada por una versión acústica del tema La mano de Dios, que le compuso el cantante cuartetero Rodrigo Bueno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1993152672028147750&partner=&hide_thread=false

La publicación de AFA en recuerdo a Maradona

En la misma línea de muchas entidades e hinchas, la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), también se hicieron eco de un nuevo aniversario de la muerte de Diego Maradona.

“¡Te extrañamos mucho por acá, Diego!”, publicaron con un simple, pero emotiva imagen con la silueta del exfutbolista que simula ser una estrella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1993273463558246653?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993273463558246653%7Ctwgr%5E3c4c69a15900fd9a5ba864604f2b736d034e4994%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-2425907393607151164.ampproject.net%2F2510081644000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false

