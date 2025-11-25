Un hombre circulaba a caballo y fue atropellado por un auto: le fracturó la cadera y escapó

Un hombre que circulaba en caballo por las calles de La Plata fue atropellado por un auto que circulaba a alta velocidad. La víctima quedó tendida en el suelo y el conductor se bajó a asistirlo, pero a los pocos minutos huyó de lugar de los hechos y es buscado.
El accidente se produjo en el cruce entre 121 y 67 y fue captado por las cámaras de seguridad, lo cual es fundamental porque las imágenes podrían ayudar a identificar al conductor del auto rojo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MegafonoQuilmes/status/1993100304053850546&partner=&hide_thread=false
La víctima, Diego Hernán Clavijo, era quien circulaba por la calle y fue impactado. “Este señor me chocó cuando yo cruzaba a caballo ocasionándome una fractura de cadera y se fue sin dejar ningún dato”, contó en el medio 0221.
“Me pusieron varios tornillos. Frenó y se quedó, pero sin acercarse, y en cuanto me llevó la ambulancia se fue”, agregó Clavijo. También contó que la Policía no llegó y el conductor no intentó contactarse ni dejar ningún tipo de datos.