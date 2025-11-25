Un hombre circulaba a caballo y fue atropellado por un auto: le fracturó la cadera y escapó La víctima tuvo que ser operada de urgencia y tuvieron que aplicarle clavos en la cadera, mientras que el animal resultó ileso. Buscan identificar al conductor. Por







El hecho ocurrió en La Plata. Redes sociales

Un hombre que circulaba en caballo por las calles de La Plata fue atropellado por un auto que circulaba a alta velocidad. La víctima quedó tendida en el suelo y el conductor se bajó a asistirlo, pero a los pocos minutos huyó de lugar de los hechos y es buscado.

El accidente se produjo en el cruce entre 121 y 67 y fue captado por las cámaras de seguridad, lo cual es fundamental porque las imágenes podrían ayudar a identificar al conductor del auto rojo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MegafonoQuilmes/status/1993100304053850546&partner=&hide_thread=false LA PLATA: UN HOMBRE A CABALLO TERMINÓ HOSPITALIZADO TRAS SER EMBESTIDO POR UN AUTO CUYO CONDUCTOR ESCAPÓ #elmegafonodequilmesok

Seguí leyendo la nota en nuestro portal de noticias https://t.co/aXSVaYtH5w pic.twitter.com/juL9eM4nxG — El Megáfono de Quilmes (@MegafonoQuilmes) November 24, 2025 La víctima, Diego Hernán Clavijo, era quien circulaba por la calle y fue impactado. “Este señor me chocó cuando yo cruzaba a caballo ocasionándome una fractura de cadera y se fue sin dejar ningún dato”, contó en el medio 0221.

“Me pusieron varios tornillos. Frenó y se quedó, pero sin acercarse, y en cuanto me llevó la ambulancia se fue”, agregó Clavijo. También contó que la Policía no llegó y el conductor no intentó contactarse ni dejar ningún tipo de datos.