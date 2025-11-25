Un nene de 7 años fue baleado en Tigre, perdió un riñón y está en terapia intensiva: su tía fue detenida El enfrentamiento se dio por una discusión vecinal en el barrio La Trapito y el niño quedó en el medio. Tuvo que ser internado en el Hospital Posadas. Por







La tía del menor fue detenida. Redes sociales

Un nene de 7 años fue baleado en medio de una discusión vecinal en Tigre y quedó internado en terapia intensiva en el Hospital Posadas. El hecho ocurrió en el barrio La Trapito y se inició una investigación que derivó en la detención de la tía del menor herido.

La discusión habría empezado en la vivienda entre familiares y se derivó en una pelea vecinal. Pero todo escaló y una mujer llamada Ayelén Brisa Anriquez comenzó a darle armas a sus familiares para que se defiendan.

Fue entonces que se produjo la balacera y uno de los disparos impactó en el menor de siete años cuando estaba en el patio de su casa. El menor tuvo que ser derivado de urgencia al hospital materno infantil de Tigre e ingresó con la bala en el tórax y quedó en estado reservado.

La Policía realizó ocho allanamientos en distintos puntos de la zona norte con el objetivo de dar con los sospechosos y la recolección de testimonios ayudó a identificar a tres acusados de haber disparado.

El primero es Alexis Almada, el segundo se apellida Vieytes y la tercera es Ayelén Anríquez. Mientras que, horas más tarde detuvieron a la mujer que fue identificada como la tía del menor, quien se habría peleado con los hermanos del padrastro del niño.

El menor perdió un riñón producto del disparo y fue operado dos veces. Se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital ubicado El Palomar.