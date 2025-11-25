25 de noviembre de 2025 Inicio
Dos mujeres le arrojaron un polvo a un hombre para robarle en plena calle

Dos delincuentes atacaron a un hombre quien apenas sintió la sustancia cayó al piso de forma inmediata. Todo fue capturado por las cámaras de seguridad.

Dos mujeres le echaron un polvo en la cara a un hombre para robarle todo.

Dos mujeres le arrojaron un polvo en la cara a un hombre con el objetivo de robarle. La nueva modalidad delictiva tuvo lugar en Ciudadela.

De acuerdo con lo que se veía en los videos obtenidos por las cámaras de seguridad, se puede apreciar cómo es que el hombre estaba esperando el colectivo la calle y dos mujeres se le acercan y le arrojan polvo en la cara.

Producto del roce de la sustancia tóxica con la piel de la víctima, el hombre cayó de forma inmediata al suelo. Aprovechando su estado de indefensión, las mujeres le robaron la billetera y el celular. Si bien la víctima intentó levantarse y correr un poco, enseguida se debilitó y volvió a caerse.

Diego Gabriele contó más detalles en C5N: tras el hecho, las mujeres salieron corriendo y una de ellas se escondió detrás de una camioneta gris que estaba ubicada un poco más adelante. Casualmente estaba colocada en la casa que contenía las cámaras de seguridad.

C5N estuvo en el lugar de los hechos y habló con Carmelo, el vecino que aportó el material a la Policía. "Yo no estaba cuando pasó, pero lo vi por WhatsApp. Quedó como atontado, viene se cae acá y se intenta levantar y finalmente cayó en el charco". En cuanto al robo, aparentemente el hombre no pudo recuperar su mochila.

El hombre contó que las mujeres son del barrio, por lo que los vecinos están en alerta y están preocupados por la situación. "Siempre están drogadas, pero parece que pasan al boleo. Se lo encontraron, le tiraron el polvo y lo drogaron, pero siempre están robando y atentas a la gente que espera el colectivo", aseguró.

