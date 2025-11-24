Cayó uno de los ladrones que intentó robar a Valeria Mazza: tiene 17 años y antecedentes por homicidio Se trata de uno de los cinco delincuentes que participaron del intento de robo a la casa de la modelo en San Isidro. Tenía ingresos a la comisaría desde el 2023 y estuvo preso en un instituto de menores por homicidio. Por







El joven de 17 años tenía pedido de captura tras fugarse de un instituto de menores.

Uno de los cinco ladrones que intentaron asaltar la casa de la modelo y empresaria Valeria Mazza se entregó en la Comisaría de Beccar, en San Isidro en las últimas horas: se trata del adolescente de 17 años, uno de los más peligrosos de la banda, quien posee antecedentes por homicidio.

El delincuente, cuyas iniciales son P. A., fue identificado por las cámaras de seguridad del municipio y de la casa de Valeria Mazza. Tras una serie de allanamientos ordenados por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, el joven decidió presentarse ante las autoridades policiales.

El joven es uno de los dos adolescentes de 17 años que asaltaron la propiedad junto a dos chicos de 18 y uno de 19 el miércoles pasado, a las 12.30, en la calle Monte Grande al 1500, pleno barrio Las Barrancas, una de las zonas más exclusivas de San Isidro. La hija de Valeria Mazza y una amiga los vieron y comenzaron a gritar, por lo que escaparon: la mochila que se llevaron la descartaron a pocas cuadras.

Embed #SanIsidro ROBO A LA CASA DE VALERIA MAZZA: LAS CÁMARAS DEL MUNICIPIO NO CAPTARON EL MOMENTO DEL ASALTO. LA SECUENCIA QUE SE DIFUNDIÓ NO TERMINA SIENDO DEL TODO CLARA PARA RECONOCER A TODOS LOS LADRONES



Dos de los cinco delincuentes se hicieron pasar por jardineros. En la… pic.twitter.com/Z9JXpvFkqO — 24con (@24conurbano) November 20, 2025 El delincuente también tenía pedido de captura desde el pasado 12 de setiembre a solicitud el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 de San Isidro por haberse fugado de un centro de menores donde estaba preso una tentativa de homicidio del 26 de agosto último. Además, a los 15 años, baleó a un joven de 18, quien falleció un mes y medio después debido a las profundas heridas.

Ahora, permanece alojado en un centro bajo el régimen penal juvenil. Si bien es punible por su edad, no será trasladado a una cárcel común. La causa está en manos de un juez de menores.

adolescente robo valeria mazza El adolescente se entregó en la comisaría de Beccar.