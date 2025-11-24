24 de noviembre de 2025 Inicio
Escándalo de la policía que vendía contenido en OnlyFans: piden investigar una red de explotación sexual y trata

Un abogado denunció la existencia de varios perfiles relacionados que publican y viralizan el mismo tipo de contenido, por lo que sugiere que existe "un presunto armado previo, con más involucrados en una producción organizada con herramientas de captación".

En la plataforma Onlyfans Nicole V. cobra una suscripción anual de u$s122.33 para tener acceso total a sus fotos y videos desnuda.

En una ante los Tribunales Federales de San Martín, el letrado Rodrigo Tripolone indicó que pudo comprobar "la existencia de un conjunto de perfiles activos en redes sociales -particularmente Instagram, TikTok, Telegram, X, etc- que publican y viralizan contenido sexualizado y/o erótico, en algunos casos de carácter comercial y, en otros, producido en conjunto por varias mujeres jóvenes; entre ellas aparece recurrentemente una mujer que se identifica públicamente como 'Oficial Nicole'".

El escrito destaca que en algunos de los videos hallados pudo identificar a al menos un hombre y a cuatro mujeres vestidas de manera sugerente, "lo que mostraría un presunto armado previo, con más involucrados".

Para el abogado, la "producción organizada" mediante el uso de imágenes y el uso del informe policial "puede funcionar como herramienta de captación", entre otros indicios de presunta organización en torno al contenido.

Tripolone hizo el seguimiento de varios perfiles analizados relacionados con la policía sancionada, que fueron incluidos en su presentación. Ante estos hechos, pidió la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Tras la polémica, la policía suspendida por vender contenido explícito subió un nuevo video

Tras ser apartada de la Policía de la Ciudad, la agente redobló la apuesta este viernes por la noche y subió un nuevo video en TikTok con el uniforme de la fuerza preguntándole a sus seguidores "¿Querés una fotito?".

Lejos de recluirse y mantener un perfil bajo, la agente se hizo eco de las noticias que la pusieron en el foco del escándalo. En el material audiovisual que compartió se la puede ver caminando en el interior de un country privado donde una tercera persona la reconoce y le pregunta si era la oficial Nicole. "Sí, ¿por qué?", le responde la oficial. "Soy muy fan tuyo te sigo en todas las redes. ¿No me podés regalar una foto por favor?, vuelve a preguntarle la falsa seguidora.

Fue en ese momento que la policía agarra el celular y procede a sacarse una foto provocativa de la parte trasera de su cuerpo. "Ahí está. Nos vemos", le responde luego.

Los motivos por los que la "Oficial Nicole" fue apartada de la Policía de la Ciudad

El escándalo comenzó cuando la mujer pidió licencia médica en la fuerza y la junta de la Policía de la Ciudad le realizó diversos estudios para determinar su aptitud psicofísica. En la investigación salió a la luz que la agente tenía distintas cuentas en las plataformas ya mencionadas donde compartía el contenido sexual explícito en sus tiempos libres.

"Se observa a la oficial junto a otra persona jugando al pool, ambas vistiendo el uniforme institucional sin distintivos identificatorios", indicaron las autoridades en el informe oficial.

Además marcaron que la conducta de la agente "afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado".

Cuando las autoridades tomaron conocimiento del hecho, la Policía porteña le inició un sumario y fue suspendida de su cargo. El 16 de octubre fue pasada a disponibilidad, por lo que no podrá ejercer el cargo.

