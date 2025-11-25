25 de noviembre de 2025 Inicio
Escalofriante: un hombre italiano se disfrazó de su madre muerta durante tres años para cobrar su pensión

El sujeto, de 56 años, se pintaba las uñas y utilizaba una peluca y una blusa para hacerse pasar por ella. Las autoridades descubrieron el fraude y, al revisar su domicilio, encontraron el cuerpo momificado de Graziella Dall'Oglio.

La imagen de la derecha es Graziella Dall'Oglio

La imagen de la derecha es Graziella Dall'Oglio, y a la izquierda es su hijo. 

Las autoridades italianas arrestaron a un hombre que se disfrazó durante tres años para cobrar la pensión de su madre muerta. Este escalofriante episodio parece salido de una película, y los medios locales lo llamaron Escándalo de la Sra. Doubtfire, por la recordada película de Robin Williams, donde se disfraza de una niñera anciana para pasar más tiempo con su familia.

Esta insólita historia salió a la luz, cuando un empleado del registro civil de Borgo Virgilio, cuando detectó a una supuesta señora de 85 años, Graziella Dall'Oglio, que se presentó para renovar su documento de identidad. Sin embargo, alguna de sus características llamaron la atención al trabajador, quien dio aviso a las autoridades.

Según el medio Corriere Della Sera ante esta duda se inició una investigación interna donde compararon la fotografía recientemente tomada con una de hace diez años. A raíz de esto determinaron que, en realidad, no se trataba de la señora Graziella Dall'Oglio, sino de su hijo, un enfermero desempleado de 56 años, que en realidad se disfrazó de ella para cobrar su pensión.

Ante esta noticia, las autoridades volvieron a llamar al hombre para que vaya nuevamente al registro civil. "Tras llegar al registro civil, donde también estaba presente un agente, le dijimos que para completar el proceso de identificación debía acudir a la comisaría local, al otro lado de la calle. Allí, durante el interrogatorio, admitió ser el hijo", expresó Francesco Aporti, alcalde de Borgo Virgilio, en diálogo con el medio Il Corriere della Sera.

A partir del descubrimiento, la policía local registró la casa donde vivía y descubrió el cuerpo momificado de Graziella Dall'Oglio en un cuarto, que, según los primeros informes, su hijo escondió hace tres años. "Probablemente murió por causas naturales, pero eso se determinará mediante la autopsia. Es una historia muy extraña y muy triste", añadió el Francesco Aporti, alcalde de Borgo Virgilio.

