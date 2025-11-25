Nuevo macabro hallazgo en Córdoba: encontraron más bolsas con restos descuartizados El descubrimiento sucedió a unos metros del basural que se encuentra en General Urquiza, la zona donde aparecieron las primeras bolsas, y se investiga si existe un vínculo entre ambos casos. Por







Los restos fueron encontrados producto de una investigación. Redes sociales

Luego del hallazgo que se dio en General Urquiza en Córdoba, donde un perro le llevó a su dueña una bolsa con restos que confirmaron que eran humanos, y se llevó a cabo una investigación que derivó en el hallazgo de nuevas bolsas con más restos y los analizarán en las próximas horas.

El domingo 16 de noviembre, una mujer llamó al 911 para denunciar que su perro le trajo una bolsa del basural que se encuentra a unos metros de su casa ubicada en Andalucía 3100 y tenía restos. La Policía llegó al lugar y mandó a investigación los mismos. Luego, se confirmó que se trata de restos humanos y se inició una investigación.

Producto de lo hallado, intervino la División Canes, Bomberos, Policía Judicial y médicos forenses. En primer lugar, lo encontrado era un muslo y una pierna, y esta última vez no precisaron.

Las primeras pericias confirmaron que se trata de una mujer. De hecho, en una de las partes halladas se puede ver el tatuaje de una mandala y puede ser el inicio para una búsqueda de la identidad de la persona.

La Fiscalía del distrito dos, turno seis, quedó a cargo de la investigación en primera medida a través de la doctora Eugenia Pérez Moreno.