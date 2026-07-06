6 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Habilitaron la nueva traza de Autopista Dellepiane: sentido a General Paz ya no hay cabinas de peaje

El cambio tiene como objetivo mejorar la circulación en uno de los accesos más transitados del sur porteño. Se estima que esta medida beneficiará a más de 200.000 automovilistas.

Por
Es la obra pública activa más importante de todo el país

"Es la obra pública activa más importante de todo el país", indicó Jorge Macri.

Una nueva traza de la autopista Dellepiane quedó oficialmente habilitada sin cabinas de peajes en el marco de la renovación integral, sentido General Paz, un proyecto que busca convertir este corredor vial en la primera autopista parque de la ciudad de Buenos Aires.

Imágenes impactantes del accidente entre un camión y una camioneta en La Plata. Una mujer murió a raíz del fuerte choque. 
Te puede interesar:

Murió una mujer tras un choque frontal entre una camioneta y un camión en La Plata

Esta medida tiene como objetivo mejorar la circulación en uno de los accesos más transitados del sur porteño y se estima que beneficiará a más de 200.000 automovilistas. “Esta no es una obra más: es la obra pública activa más importante de todo el país. Vamos a transformar a la Dellepiane en la primera autopista parque de la Ciudad, combinando conectividad con más espacio verde”, aseguró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri durante su inauguración.

Al mismo tiempo, remarcó que “el impacto va a ser enorme”, ya que mejorará “sustancialmente” el acceso de quienes entran a la Ciudad desde la zona sur y también subrayó que “beneficia a los vecinos, es una autopista estratégica”.

Cómo será la nueva autopista Parque que cambiará uno de los accesos a la Ciudad

En el marco del plan de modernización vial que se está llevando a cabo en la Ciudad, se habilitó la nueva traza en la autopista Dellepiane, contará con la nueva colectora cuenta con dos carriles y conecta la calle Timoteo Gordillo con la avenida Piedrabuena, en el barrio de Villa Lugano.

Además, se finalizó la construcción de cuatro nuevos puentes, de los cuales dos son ferroviarios sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, un puente peatonal en Piedrabuena y otro sobre la calle Río Negro, obras que permitirán darle continuidad a las colectoras.

Por otra parte, entre las obras previstas se encuentra la construcción de accesos y egresos más seguros, la renovación completa de defensas laterales y la instalación de nuevos amortiguadores de impacto para reforzar la seguridad vial.

En tanto, también se indicó que habrá un corredor corredor exclusivo para colectivos que atravesará el centro de la autopista. Este sistema conectará la avenida Piedrabuena con el corredor del Metrobús 25 de Mayo, tendrá doble sentido de circulación y contará con seis paradores centrales.

Al mismo tiempo se incluirán nuevas pasarelas elevadas para conectar ambos lados de la autopista y permitir un acceso seguro a los paradores, con iluminación, señalización y rampas.

Por último, se informó que una vez finalizada la etapa vial, el Gobierno avanzará con la construcción de un parque lineal de cuatro kilómetros que sumará espacios deportivos como pista de atletismo, juegos recreativos, postas aeróbicas, senderos peatonales y bicisendas, consolidando un nuevo pulmón verde en el sur de la Ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Fuerte accidente en General Paz: se quedó dormido, chocó contra una estación de servicio y se prendió fuego

El auto de Ernestina Pais sufrió destrozos por el choque.

El Tren de la Costa reanudó su servicio tras el choque

La joven que acompañaba a Leandro Bertazzo aseguró que el instructor se arrojó del avión durante la práctica.

La joven que estaba con el instructor de vuelo que murió al caer de su avión relató cómo fue la trágica secuencia

el conmovedor comunicado de la mama de lucas gamez por su cumpleanos: hoy sera un gran dia

El conmovedor comunicado de la mamá de Lucas Gámez por su cumpleaños: "Hoy será un gran día"

Matías Morla

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara Vanesa Morla, la hermana del abogado

Se espera una jornada fría y ventosa en la Ciudad de Buenos Aires.

No se va la ola polar: el invierno sigue pegando fuerte y hay alerta amarilla por frío extremo viento y lluvias

Rating Cero

Siete nominados esperan el veredicto del público.

La encuesta que nunca falla adelantó quién se va de Gran Hermano este lunes 6 de julio

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Se supo la verdad por la que suspendieron Gran Hermano el domingo 5 de julio

Mauro Icardi.

"Chiruza", Mauro Icardi volvió a reclamarle a Yanina Latorre las "pruebas" que había prometido

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Donna Kelce y Taylor Swift tras un partido de Travis Kelce.

La suegra de Taylor Swift rompió el silencio sobre el casamiento con Travis Kelce: cómo describió la ceremonia

Skay Beilinson tiene 74 años.

"Para el amigo querido de siempre": el emotivo homenaje de Skay al Indio Solari a un mes de su muerte

últimas noticias

La joven que acompañaba a Leandro Bertazzo aseguró que el instructor se arrojó del avión durante la práctica.

La joven que estaba con el instructor de vuelo que murió al caer de su avión relató cómo fue la trágica secuencia

Hace 13 minutos
Hamas disuelve su estructura de gobierno en Gaza y abre paso a un comité tecnocrático de transición

Hamas disuelve su estructura de gobierno en Gaza y abre paso a un comité tecnocrático de transición

Hace 15 minutos
Siete nominados esperan el veredicto del público.

La encuesta que nunca falla adelantó quién se va de Gran Hermano este lunes 6 de julio

Hace 26 minutos
Argentina pasaría a ser elegible para una base mucho más amplia de inversores.

¿Qué significa que Argentina sea "Investment Grade"?

Hace 1 hora
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Se supo la verdad por la que suspendieron Gran Hermano el domingo 5 de julio

Hace 1 hora