Habilitaron la nueva traza de Autopista Dellepiane: sentido a General Paz ya no hay cabinas de peaje

El cambio tiene como objetivo mejorar la circulación en uno de los accesos más transitados del sur porteño. Se estima que esta medida beneficiará a más de 200.000 automovilistas.

"Es la obra pública activa más importante de todo el país", indicó Jorge Macri.

Una nueva traza de la autopista Dellepiane quedó oficialmente habilitada sin cabinas de peajes en el marco de la renovación integral, sentido General Paz, un proyecto que busca convertir este corredor vial en la primera autopista parque de la ciudad de Buenos Aires.

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Esta medida tiene como objetivo mejorar la circulación en uno de los accesos más transitados del sur porteño y se estima que beneficiará a más de 200.000 automovilistas. “Esta no es una obra más: es la obra pública activa más importante de todo el país. Vamos a transformar a la Dellepiane en la primera autopista parque de la Ciudad, combinando conectividad con más espacio verde”, aseguró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri durante su inauguración.

Al mismo tiempo, remarcó que “el impacto va a ser enorme ”, ya que mejorará “sustancialmente” el acceso de quienes entran a la Ciudad desde la zona sur y también subrayó que “beneficia a los vecinos, es una autopista estratégica” .

En el marco del plan de modernización vial que se está llevando a cabo en la Ciudad, se habilitó la nueva traza en la autopista Dellepiane, contará con la nueva colectora cuenta con dos carriles y conecta la calle Timoteo Gordillo con la avenida Piedrabuena, en el barrio de Villa Lugano.

Además, se finalizó la construcción de cuatro nuevos puentes , de los cuales dos son ferroviarios sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, un puente peatonal en Piedrabuena y otro sobre la calle Río Negro, obras que permitirán darle continuidad a las colectoras.

#AUDellepiane Avanzan las obras de transformación de la Autopista Dellepiane.

✅ La Ciudad finalizó la construcción de cuatro nuevos puentes y habilitó la colectora Norte, lo que permitió continuar con la ejecución de las nuevas calzadas. pic.twitter.com/kBqapsQxyr — christian baglietto (@bagliettoc) July 4, 2026

Por otra parte, entre las obras previstas se encuentra la construcción de accesos y egresos más seguros, la renovación completa de defensas laterales y la instalación de nuevos amortiguadores de impacto para reforzar la seguridad vial.

En tanto, también se indicó que habrá un corredor corredor exclusivo para colectivos que atravesará el centro de la autopista. Este sistema conectará la avenida Piedrabuena con el corredor del Metrobús 25 de Mayo, tendrá doble sentido de circulación y contará con seis paradores centrales.

Al mismo tiempo se incluirán nuevas pasarelas elevadas para conectar ambos lados de la autopista y permitir un acceso seguro a los paradores, con iluminación, señalización y rampas.

Por último, se informó que una vez finalizada la etapa vial, el Gobierno avanzará con la construcción de un parque lineal de cuatro kilómetros que sumará espacios deportivos como pista de atletismo, juegos recreativos, postas aeróbicas, senderos peatonales y bicisendas, consolidando un nuevo pulmón verde en el sur de la Ciudad.