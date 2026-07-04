Murió una mujer tras un choque frontal entre una camioneta y un camión en La Plata

La víctima tenía 51 años y viajaba como acompañante en uno de los vehículos involucrados. Un hombre de 38 años y un adolescente de 14 sufrieron heridas, mientras que el conductor del transporte de carga salió ileso.

Imágenes impactantes del accidente entre un camión y una camioneta en La Plata. Una mujer murió a raíz del fuerte choque.

Una mujer de 51 años murió este sábado como consecuencia de un violento choque frontal entre una camioneta y un camión ocurrido en la localidad platense de Abasto. El siniestro se registró en la intersección de las calles 203 y 526 y es investigado por la Justicia para determinar cómo se produjo.

Revelaron un dato clave sobre Ernestina Pais a una semana de su muerte

La víctima fue identificada como Margarita Padilla Reinaldes, quien viajaba como acompañante en una Renault Oroch de color rojo que colisionó contra un camión Mercedes-Benz blanco. En la camioneta también se trasladaban un hombre de 38 años y un adolescente de 14, quienes resultaron heridos.

Según indicó el medio 0221 de acuerdo a información policial, la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad durante el impacto y falleció en el lugar. Cuando el personal médico llegó a la escena del accidente, ya no pudo hacer nada para asistirla y únicamente constató su deceso.

El conductor de la camioneta quedó atrapado dentro del habitáculo debido a la violencia del choque y debió ser rescatado por una dotación de Bomberos. Tras ser liberado, recibió las primeras atenciones en el lugar y, luego, fue derivado a un centro de salud para una mejor evaluación.

Una mujer de 51 años, que viajaba como acompañante en el vehículo de menor porte, falleció en el lugar.

El adolescente que viajaba en el asiento trasero sufrió lesiones en las piernas y también fue asistido por el servicio de emergencias. En tanto, el conductor del camión, un hombre de 30 años, no presentó heridas como consecuencia de la colisión.

Las causas del accidente todavía no fueron establecidas y forman parte de la investigación judicial. En el operativo trabajaron efectivos policiales, Bomberos de Abasto y personal de Defensa Civil, mientras que la causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la UFI N°10 de La Plata.

Fuerte accidente en General Paz: se quedó dormido, chocó contra una estación de servicio y se prendió fuego

El conductor de un auto se quedó dormido mientras manejaba por General Paz, chocó contra una estación de servicio y se prendió fuego. Ante esto, tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas.

El accidente se produjo a la altura de la calle Jorge Chávez, en la mano que se dirige hacia el Río de la Plata. Según las primeras versiones, el conductor de un Peugeot 207 se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que se despistara e ingresara al predio de la estación de servicio.

En su trayectoria, el vehículo chocó contra una isla de carga, derribó una estructura de hormigón y terminó colisionando con un Volkswagen Gol que permanecía detenido mientras cargaba combustible. En ese auto viajaban dos personas, de 33 y 65 años.

A raíz del fuerte impacto, el Peugeot 207 se incendió parcialmente. Tanto su conductor como los dos ocupantes del Volkswagen resultaron con heridas y debieron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.