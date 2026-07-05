Fallo a pedido de Milei en el caso $LIBRA, en la previa a una quincena judicial movida

Luego de que el juez Martínez de Giorgi quitara a los querellantes de la causa, se dio el primer paso que esperaba el Presidente y la Casa Rosada.

La Casa Rosada estaba esperando el fallo . Era el inconfesable objetivo principal que le fijaron al ministro de Justicia y su vice. Iniciar el camino para despegar judicialmente a los hermanos Milei del caso $LIBRA . El primer paso está dado. Los querellantes que empujaban el avance de la investigación fueron apartados. El impulso de la investigación ahora queda solo en manos del fiscal Eduardo Taiano, en quien nunca confiaron las víctimas de la estafa.

La decisión la tomó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi , ante un planteo de la defensa de Mauricio Gaspar Novelli , el hombre con el que el mandatario estaba en contacto cuando publicó en su cuenta de X el mensaje con el que dio a conocer la existencia de la criptomoneda $Libra. El magistrado sostuvo que los querellantes no lograron acreditar que fueron particulares damnificados por el desplome del valor de ese criptoactivo, a la vez que dedicó un largo párrafo a analizar la volatilidad de $Libra, el activo que se hizo mundialmente conocido cuando el Presidente lo introdujo en un posteo junto con un texto que decía que había allí una posibilidad de fondear pequeñas y medianas empresas argentinas.

“No puede dejar de ponderarse que los sucesos investigados se desarrollaron en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”, sostuvo el juez.

Ese argumento había sido utilizado —muchísimo antes— por el propio Milei en la entrevista que le dio a un canal de noticias, en la que debió intervenir su principal asesor Santiago Caputo para que el mandatario no se metiera en problemas. “Son traders de volatilidad. Es como que alguien va y juega a la ruleta rusa y le tocó la bala”, había lanzado el Presidente en aquella entrevista.

Todas estas explicaciones dejan de lado las reuniones previas entre Milei y el creador de $Libra, Hayden Davis; la intermediación de Mauricio Novelli, e incluso el hecho de que el presidente y su criptobró estaban en contacto en el momento en el que el contrato para acceder a ese criptoactivo se hizo mundialmente conocido en la cuenta de X del mandatario, que tiene la tilde de verificación gubernamental.

El fallo fue celebrado en la Casa Rosada donde nadie se sorprendió. Sus inquilinos lo estaban esperando. En este mismo espacio, el 21 de junio se publicó el siguiente párrafo: “En los pasillos del poder, el trabajo de seguimiento de los expedientes y el diálogo directo con los actores judiciales se lo atribuyen a Santiago Viola, el viceministro de Justicia. Por estas horas, Viola sigue con mucho interés el desarrollo del caso Libra y la suerte de una presentación que hizo la defensa de Mauricio Novelli, que pretende apartar a las querellas del caso. Novelli planteó que en Libra no hubo estafados, sino algo así como apostadores sin suerte. Lo mismo que en su momento planteó Milei. No parecen ser casualidades”.

La decisión judicial generó mucho malestar entre los diputados nacionales que trabajaron en la Comisión Investigadora de $Libra y que hace tiempo denuncian que su trabajo no fue ponderado ni por el juez Martinez de Giorgi ni por el fiscal Taiano. El presidente de aquella comisión, Maximiliano Ferraro, inscribió la resolución en un pacto de “impunidad y devolución de favores”.

“Durante más de un año, el juez y el fiscal hicieron de todo para que la investigación no avance, durmieron el expediente, demoraron medidas de prueba y no hubo una sola citación a prestar declaración testimonial ni indagatoria. La lentitud del fiscal Eduardo Taiano es inocultable”, publicó el diputado en su cuenta de X.

“Hoy el juez tomó una decisión que, como denunciantes, no podemos dejar de mirar con enorme preocupación. Con el apartamiento de los querellantes de la causa, a partir de ahora, el impulso de la investigación queda únicamente en manos de la fiscalía que, hasta acá, hizo todo para que la causa no avance. No es casual que esto suceda hoy. El mes pasado el Senado aprobó el pliego de la cónyuge del juez Martínez de Giorgi, elevado por el presidente Milei. Toda una devolución de favores”, remató.

Una quincena movida para la corrupción

Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El fallo de Martínez de Giorgi se conoció en la mañana del viernes, a horas de que la atención de todo el país se fijara en el partido de Argentina contra Cabo Verde por la Copa del Mundo. Y en la previa a que inicie una quincena judicial movida para el oficialismo. El inicio de esa quincena se adelantó. En la misma tarde del viernes, el juez Ariel Lijo firmó una resolución resonante en la causa en la que se investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito. Le advirtió al exfuncionario que si piensa salir del país debe dar aviso. No tiene la salida prohibida, pero el fiscal Gerardo Pollicita pidió poder opinar ante una situación de ese tipo. Es que está próximo a requerirle que justifique sus gastos.

Todo esto ocurrió en momentos en los que el gobierno —afectado en su imagen por el Adornigate— intenta instalar que es un gobierno transparente al que no se lo puede vincular con la corrupción. Relato que, en las próximas semanas, será puesto en crisis una vez más: ya no por investigaciones periodísticas o de querellas inquietas, sino porque algunos hombres vinculados al poder deberán rendir cuentas en la justicia.

El lunes, en Paraguay, el juicio que se le sigue al exsenador Edgardo Kueider por tentativa de contrabando entrará en una etapa crucial. La fiscalía hará su alegato en el juicio oral contra el hombre que accedió a su banca por el peronismo pero se convirtió en un aliado clave del gobierno de Milei, al que llegó a votarle la famosa “Ley Bases”. Fue después de aquel giro en sus posicionamientos legislativos que lo encontraron queriendo entrar a Paraguay con 200 mil dólares sin declarar.

La audiencia comenzará a las 10 y tendrá como protagonista al fiscal Ysrael Villalba, que alegará frente al tribunal integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete y Adriana Planás. Ese juicio se acerca a su final.

El martes, en suelo argentino, la agenda de casos de corrupción tiene previsto otro capítulo importante. Ese día, en los tribunales federales de San Isidro, provincia de Buenos Aires, espera a José Luis Espert, “el profe”, otrora primer candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez lo acusa de haber sido parte de una estructura de lavado de dinero dentro de la cual su papel fue recibir, al menos, 200 mil dólares de Federico Andrés “Fred” Machado —preso en Estados Unidos— e intentar blanquearlos a través de la compra de autos de alta gama, entre otras cosas.

Una semana más tarde, el lunes 13, habrá más movimiento en los tribunales federales de San Isidro, pero por otro caso. Ese día esperan a Facundo Leal, extitular de Arsat, acusado de haber direccionado contrataciones y desviado fondos públicos. Se trata del exfuncionario al que le encontraron más de dos millones de dólares en allanamientos a sus domicilios. Leal es un hombre de muchos años en la gestión pública al que el gobierno de Milei le asignó roles de importancia estratégica: fue titular de la empresa de telecomunicaciones y luego extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Dos días después, la agenda se reactivará en Paraguay, otra vez con Kueider como protagonista. Ese día se le leerá una nueva imputación donde será formalmente acusado por lavado de dinero. En 2024, antes de ser detenido, el exsenador ingresó 6 veces a Paraguay, donde habría comprado 6 departamentos con 6 cocheras en el centro de Asunción, con dinero cuyo origen no se puede justificar. Quienes lo esperan en Argentina para juzgarlo por otros hechos de corrupción deberán esperar.