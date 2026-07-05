Polémica en el Mundial 2026: la FIFA anuló la suspensión de un futbolista y Donald Trump le agradeció

Se trata del estadounidense Folarin Balogun, quien podrá jugar los octavos de final contra Bélgica pese a que había recibido la tarjeta roja directa frente a Bosnia. La entidad del fútbol mundial aclaró que se amparó en un artículo del Código Disciplinario.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) suspendió una sanción contra el futbolista estadounidense Folarin Bolagun , quien había quedado inhabilitado para jugar contra Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 por un tarjeta roja directa frente a Bosnia y Herzegovina. Se trata de una decisión que sorprendió, debido a que es poco habitual que el ente elimine castigos a jugadores.

En un comunicado, la FIFA confirmó la medida sobre el jugador, quien ahora estará a disposición del DT argentino Mauricio Pochettino para el partido con los belgas, que se jugará este lunes desde las 21: "De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la ejecución de la suspensión del partido se suspende por un período de prueba de un año".

La normativa citada por el organismo rector del fútbol mundial advierte que "la instancia judicial puede decidir suspender total o parcialmente la ejecución de una medida disciplinaria. Al suspender la ejecución de la sanción, la instancia judicial somete a la persona sancionada a un período de prueba de uno a cuatro años".

En tal sentido, pese a la resolución, la FIFA advirtió al delantero. "Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión se revocará y l a sanción se ejecutará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción" , remarcó.

¿ERA PARA ROJA? Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj

En tanto, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump , le agradeció a la entidad en una publicación en Truth Social: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!". Según consignó The New York Times, el republicano se comunicó con el presidente de la entidad, Gianni Infantino , previo al anuncio.

La expulsión de Balogun se produjo por una infracción sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic, durante el triunfo 2-0 de los estadounidenses. Tras ese momento, el árbitro brasileño Raphael Claus le mostró la tarjeta roja directa.

La Federación Belga de Fútbol afirmó estar "asombrada" por la decisión de la FIFA

Por su parte, la Federación Belga de Fútbol emitió un comunicado en el que cuestionó al organismo rector del fútbol mundial: "La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar al jugador estadounidense suspendido Folarin Balogun apto para jugar en el partido entre Estados Unidos y Bélgica el lunes 6 de julio a las 17:00 (hora de Seattle). La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA".

"Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta previamente. Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión del equipo para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante esta Copa Mundial de la FIFA", subrayó.

En este marco, advirtió que "además, e independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de Competición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como se establece en el artículo 10.5: 'Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales'".

En tanto, la institución belga profundizó: "El carácter automático de dicha suspensión también se reafirmó explícitamente en la Circular nº 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se distribuyó a todas las asociaciones miembro participantes el 12 de mayo de 2026. Esta misma regla se reitera en cada reunión de coordinación de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 antes de cada encuentro y se incluye en todas las presentaciones de los talleres de la Copa Mundial de la FIFA 2026".

"Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles", concluyó.