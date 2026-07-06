6 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara Vanesa Morla, la hermana del abogado

La mujer es también la pareja de Maximiliano Pomargo, quien fuera el asistente personal del ídolo. Las audiencias, que habitualmente se llevan a cabo los martes y los jueves, se pasaron para este lunes y el miércoles debido al feriado por el 9 de julio.

Por
Matías Morla
Matías Morla

En una nueva audiencia por el segundo juicio de Diego Maradona, este lunes deberá presentarse ante el Tribunal de San Isidro para declarar Vanesa Morla, la hermana del exabogado y apoderado de los derechos de la imagen del Diez, Matías Morla.

Se reveló el secreto que la llevó a la fama a Wanda: no era de Maradona
Te puede interesar:

El secreto mejor guardado de Wanda Nara: se supo quién era el verdadero dueño del famoso calzoncillo

La también pareja de Maximiliano Pomargo, exasistente personal del astro argentino, será la única testigo de la vigesimoquinta jornada. Por primera vez, los debates de esta semana se llevarán a cabo el lunes y miércoles ya que el jueves es el feriado por ser el Día de la Independencia y el viernes por ser un día no laborable con fines turísticos.

La presentación judicial de Vanesa será importante para esclarecer cómo se gestionó la polémica y deficiente internación domiciliaria en el barrio San Andrés de Tigre. Además, tendrá un peso importante teniendo en cuenta las declaraciones de su hermano quien al declarar ante la Justicia calificó a la vivienda elegida para el exfutbolista como una “ridiculez” y un “desastre” sin los insumos básicos.

No estaba de acuerdo con que vaya a Tigre. Era un armado de la habitación, extremadamente precario”, indicó y advirtió que no había “aparatología médica” en dicho lugar. Al mismo tiempo, el letrado se quitó responsabilidad de la decisión de la internación domiciliaria y apuntó directamente a su hermana, a Pomargo y a la contadora Andrea Trimarchi como los encargados de seleccionar el inmueble.

Diego Maradona y Matías Morla
Diego Maradona y Matías Morla

En la investigación ya hay registros y pericias telefónicas que exponen intercambios entre Vanesa Morla y el neurocirujano Leopoldo Luque, donde presuntamente se coordinaba el retorno de un porcentaje del sueldo del médico hacia la asistente.

Quiénes son los principales acusados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Los principales acusados en la causa son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador Mariano Perroni, la médica de la prepaga Nancy Forlini y los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid, esta última enfrentará un juicio aparte con un jurado popular.

Por su parte, el abogado, Matías Morla, es apuntado por las hijas del ídolo, Dalma y Gianinna Maradona, como uno de los responsables del fallecimiento del excapitán. Además, sostienen que el letrado buscó quedarse con las marcas de Diego y que su accionar fue parte de un plan criminal, aunque la Justicia no lo incluyó entre los imputados en este juicio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La última vez que Inglaterra jugó en el Estadio Azteca fueen la derrota con Argentina en 1986 con goles de Maradona

Mundial 2026: Inglaterra vuelve al Azteca tras perder con Argentina y Maradona en México 86

play

Juicio por la muerte de Maradona: Morla declaró que "era el mejor amigo de Diego"

Este martes se llevará adelante una nueva jornada en San Isidro.

Juicio por la muerte de Maradona: una testigo clave aseguró que Diego tuvo un episodio de delirio y lo dejaron solo

play

El "método Moser": el ciclista que inspiró la preparación de Maradona para México 86

La joven que acompañaba a Leandro Bertazzo aseguró que el instructor se arrojó del avión durante la práctica.

La joven que estaba con el instructor de vuelo que murió al caer de su avión relató cómo fue la trágica secuencia

el conmovedor comunicado de la mama de lucas gamez por su cumpleanos: hoy sera un gran dia

El conmovedor comunicado de la mamá de Lucas Gámez por su cumpleaños: "Hoy será un gran día"

Rating Cero

Siete nominados esperan el veredicto del público.

La encuesta que nunca falla adelantó quién se va de Gran Hermano este lunes 6 de julio

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Se supo la verdad por la que suspendieron Gran Hermano el domingo 5 de julio

Mauro Icardi.

"Chiruza", Mauro Icardi volvió a reclamarle a Yanina Latorre las "pruebas" que había prometido

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Donna Kelce y Taylor Swift tras un partido de Travis Kelce.

La suegra de Taylor Swift rompió el silencio sobre el casamiento con Travis Kelce: cómo describió la ceremonia

Skay Beilinson tiene 74 años.

"Para el amigo querido de siempre": el emotivo homenaje de Skay al Indio Solari a un mes de su muerte

últimas noticias

La joven que acompañaba a Leandro Bertazzo aseguró que el instructor se arrojó del avión durante la práctica.

La joven que estaba con el instructor de vuelo que murió al caer de su avión relató cómo fue la trágica secuencia

Hace 14 minutos
Hamas disuelve su estructura de gobierno en Gaza y abre paso a un comité tecnocrático de transición

Hamas disuelve su estructura de gobierno en Gaza y abre paso a un comité tecnocrático de transición

Hace 16 minutos
Siete nominados esperan el veredicto del público.

La encuesta que nunca falla adelantó quién se va de Gran Hermano este lunes 6 de julio

Hace 27 minutos
Argentina pasaría a ser elegible para una base mucho más amplia de inversores.

¿Qué significa que Argentina sea "Investment Grade"?

Hace 1 hora
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Se supo la verdad por la que suspendieron Gran Hermano el domingo 5 de julio

Hace 1 hora