Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara Vanesa Morla, la hermana del abogado La mujer es también la pareja de Maximiliano Pomargo, quien fuera el asistente personal del ídolo. Las audiencias, que habitualmente se llevan a cabo los martes y los jueves, se pasaron para este lunes y el miércoles debido al feriado por el 9 de julio. Por Agregar C5N en









Matías Morla

En una nueva audiencia por el segundo juicio de Diego Maradona, este lunes deberá presentarse ante el Tribunal de San Isidro para declarar Vanesa Morla, la hermana del exabogado y apoderado de los derechos de la imagen del Diez, Matías Morla.

La también pareja de Maximiliano Pomargo, exasistente personal del astro argentino, será la única testigo de la vigesimoquinta jornada. Por primera vez, los debates de esta semana se llevarán a cabo el lunes y miércoles ya que el jueves es el feriado por ser el Día de la Independencia y el viernes por ser un día no laborable con fines turísticos.

La presentación judicial de Vanesa será importante para esclarecer cómo se gestionó la polémica y deficiente internación domiciliaria en el barrio San Andrés de Tigre. Además, tendrá un peso importante teniendo en cuenta las declaraciones de su hermano quien al declarar ante la Justicia calificó a la vivienda elegida para el exfutbolista como una “ridiculez” y un “desastre” sin los insumos básicos.

“No estaba de acuerdo con que vaya a Tigre. Era un armado de la habitación, extremadamente precario”, indicó y advirtió que no había “aparatología médica” en dicho lugar. Al mismo tiempo, el letrado se quitó responsabilidad de la decisión de la internación domiciliaria y apuntó directamente a su hermana, a Pomargo y a la contadora Andrea Trimarchi como los encargados de seleccionar el inmueble.

Diego Maradona y Matías Morla En la investigación ya hay registros y pericias telefónicas que exponen intercambios entre Vanesa Morla y el neurocirujano Leopoldo Luque, donde presuntamente se coordinaba el retorno de un porcentaje del sueldo del médico hacia la asistente.

Quiénes son los principales acusados en el juicio por la muerte de Diego Maradona Los principales acusados en la causa son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador Mariano Perroni, la médica de la prepaga Nancy Forlini y los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid, esta última enfrentará un juicio aparte con un jurado popular. Por su parte, el abogado, Matías Morla, es apuntado por las hijas del ídolo, Dalma y Gianinna Maradona, como uno de los responsables del fallecimiento del excapitán. Además, sostienen que el letrado buscó quedarse con las marcas de Diego y que su accionar fue parte de un plan criminal, aunque la Justicia no lo incluyó entre los imputados en este juicio.