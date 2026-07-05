"Chiruza", Mauro Icardi volvió a reclamarle a Yanina Latorre las "pruebas" que había prometido

El futbolista volvió a arremeter contra la conductora que había asegurado tener chats y fotos comprometedores, pero todavía no los publicó. "Ayyyyyy, Aruzza, Aruzza o mejor dicho chiruza!!!", apuntó el deportista.

Mauro Icardi redobló la insistencia a Yanina Latorre por las supuestas pruebas que afirmó tener sobre las infidelidades a la China Suárez . El futbolista le dedicó historias durante varios días, con mensajes cargados de ironía. Este domingo no fue la excepción.

Se filtró el chat entre Maxi López y Wanda Nara: qué dijeron de Mauro Icardi

"Día lluvioso y esperando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y cambiamos de tema ", apuntó filoso el exjugador del Galatasaray y se burló con el apellido de soltera de la periodista: "Ayyyyyy, Aruzza, Aruzza o mejor dicho chiruza!!!".

La guerra mediática comenzó días antes, cuando Latorre reveló en su programa radial Yanina 107.9 que Icardi atravesaba una crisis con la China Suárez por presuntos mensajes enviados a la modelo Ekaterina Ojeda .

El futbolista respondió con una imagen de la conductora editada con inteligencia artificial, donde aparecía vestida de payaso, y la acompañó con una frase que apuntó a su vida privada: “ Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda ”.

Latorre no tardó en responder desde el aire de su programa, donde lo trató de “fracasado” y le recordó los supuestos engaños que habría sufrido de parte de Wanda Nara en el pasado.

Icardi decidió atacar con la misma munición e insinuó que Diego Latorre tiene una amante. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", apuntó.

La China Suárez y Mauro Icardi desmintieron su separación con un llamativo video

La modelo subió el clip en su cuenta de Instagram y se mostró junto al futbolista en medio de los rumores de crisis: en las imágenes se ve al delantero sobre el capó del auto, con los emojis de un león y un corazón rojo como único mensaje.

La exmujer de Benjamín Vicuña arrobó a Icardi en la publicación para mostrar que están más juntos que nunca y desmentir las versiones de que ella se había mudado a otro barrio cerrado, luego del escandaloso encuentro del jugador con la influencer que conoció en Tequila.

El llamativo video que compartieron Mauro Icardi y la China Suárez pic.twitter.com/oVWYfe8orq — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) July 2, 2026

Los rumores de crisis y ruptura se desencadenaron después de que Ekaterina, la joven de 22 años señalada como la tercera en discordia en la pareja, apuntó contra la actriz y aseguró que "no comenzaría" una relación con el delantero.