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"Chiruza", Mauro Icardi volvió a reclamarle a Yanina Latorre las "pruebas" que había prometido

El futbolista volvió a arremeter contra la conductora que había asegurado tener chats y fotos comprometedores, pero todavía no los publicó. "Ayyyyyy, Aruzza, Aruzza o mejor dicho chiruza!!!", apuntó el deportista.

Mauro Icardi.

Mauro Icardi.

Mauro Icardi redobló la insistencia a Yanina Latorre por las supuestas pruebas que afirmó tener sobre las infidelidades a la China Suárez. El futbolista le dedicó historias durante varios días, con mensajes cargados de ironía. Este domingo no fue la excepción.

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"Día lluvioso y esperando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y cambiamos de tema", apuntó filoso el exjugador del Galatasaray y se burló con el apellido de soltera de la periodista: "Ayyyyyy, Aruzza, Aruzza o mejor dicho chiruza!!!".

El reclamo de Mauro Icardi a Yanina Latorre.

El reclamo de Mauro Icardi a Yanina Latorre.

La guerra mediática comenzó días antes, cuando Latorre reveló en su programa radial Yanina 107.9 que Icardi atravesaba una crisis con la China Suárez por presuntos mensajes enviados a la modelo Ekaterina Ojeda.

El futbolista respondió con una imagen de la conductora editada con inteligencia artificial, donde aparecía vestida de payaso, y la acompañó con una frase que apuntó a su vida privada: “Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”.

Latorre no tardó en responder desde el aire de su programa, donde lo trató de “fracasado” y le recordó los supuestos engaños que habría sufrido de parte de Wanda Nara en el pasado.

Icardi decidió atacar con la misma munición e insinuó que Diego Latorre tiene una amante. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", apuntó.

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La modelo subió el clip en su cuenta de Instagram y se mostró junto al futbolista en medio de los rumores de crisis: en las imágenes se ve al delantero sobre el capó del auto, con los emojis de un león y un corazón rojo como único mensaje.

La exmujer de Benjamín Vicuña arrobó a Icardi en la publicación para mostrar que están más juntos que nunca y desmentir las versiones de que ella se había mudado a otro barrio cerrado, luego del escandaloso encuentro del jugador con la influencer que conoció en Tequila.

Los rumores de crisis y ruptura se desencadenaron después de que Ekaterina, la joven de 22 años señalada como la tercera en discordia en la pareja, apuntó contra la actriz y aseguró que "no comenzaría" una relación con el delantero.

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