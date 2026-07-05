5 de julio de 2026 Inicio
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Sigue la ola polar: hay alerta amarilla por frío extremo y vuelven las lluvias

Se espera un domingo con bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas en varias provincias del país.

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Podría llover durante la tarde del domingo 5 de julio. 

Podría llover durante la tarde del domingo 5 de julio. 

Las bajas temperaturas seguirán presentes este domingo en gran parte del país y se esperan una eventual caída de lluvia en horas de la tarde en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En una semana atravesada por la ola polar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo en varias provincias.

Fin de semana con mucho frío en el AMBA.
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Las provincias de Tucumán, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén y Chubut, estarán atravesadas por una fuerte masa de aire frío, en comparación al resto del país, la cual pueden llegar a ser peligrosa, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Por su parte, en la región del AMBA, se espera una jornada con lluvia débil y un cielo cubierto la mayor parte del domingo. La temperatura mínima rondará por los 4º, mientras que la máxima se ubicará en 8º. Además, habrá vientos del sector sureste con una velocidad media a 10 km/h.

Se espera una jornada de domingo con bajas temperaturas.

Se espera una jornada de domingo con bajas temperaturas.

Desde Meteored informaron que "el intenso ingreso de aire polar que dominó gran parte del país durante los últimos días comienza a mostrar los primeros signos de debilitamiento".

También adelantaron que durante el domingo, "la circulación atmosférica favorecerá el ingreso de humedad sobre el este bonaerense durante el domingo, permitiendo el desarrollo de nubosidad y algunas precipitaciones débiles y aisladas, principalmente sobre el centro, este y sudeste de la provincia de Buenos Aires".

Adelanto: cómo estará el clima la próxima semana

En comparación con el fin de semana, se espera un leve aumento de la temperatura, dejando atrás el frío extremo, con mínimas por arribas de los 10º.

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