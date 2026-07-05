6 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Chaco: un futbolista de 18 años murió tras chocar en moto contra un auto

El deportista de las inferiores del Club Atlético Central Benítez falleció en el acto, pero el conductor que lo acompañaba fue trasladado al hospital. El club lo despidió en redes sociales.

Por
El auto contra el que chocó la moto en la que viajaba el futbolista.

El auto contra el que chocó la moto en la que viajaba el futbolista.

Diario Chaco

Un joven futbolista de 18 años murió este domingo en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad chaqueña de Margarita Belén, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra un automóvil.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de julio de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: los resultados del sorteo 3.388 del domingo 5 de julio de 2026

La joven víctima fue identificada como Jeremías Lucas Correa, jugador surgido de las divisiones inferiores del Club Atlético Central Benítez. El deportista no viajaba solo, pero el conductor sobrevivió al impacto con el automóvil.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:45 en el kilómetro 1024 de la Ruta 11, por causas que todavía son materia de investigación. Correa viajaba en una motocicleta Honda Titan junto a otro joven de 18 años, cuando el rodado impactó contra un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 21 años.

Personal médico constató el fallecimiento del futbolista en el lugar del accidente. Mientras que el conductor de la moto, identificado con las iniciales M.J.B., fue trasladado al Hospital Perrando con fracturas y politraumatismos, donde permanece internado en estado estable.

El automovilista también sufrió diversas lesiones y quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía de turno en una causa por presunto homicidio culposo en accidente de tránsito.

Qué dijo el club tras el fallecimiento de Jeremías Lucas Correa

La noticia generó un fuerte impacto en el Club Central Benítez, que despidió al joven con un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Con profundo pesar, despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía nuestros colores con la fuerza que lo caracterizaba", expresó la institución, que además acompañó a la familia y amigos del futbolista en este difícil momento.

"Así te recordaremos Jere, por tu garra, persistencia ante la adversidad y sobre todo por el buen compañero que fuiste", concluyó el club en Instagram junto a una foto del jugador.

View this post on Instagram

Noticias relacionadas

La Fragata Libertad desfiló por el río Hudson hasta las inmediaciones del puente George Washington. 

El Gobierno envió a la Fragata Libertad a los festejos de la independencia de EEUU

El hecho ocurrió en La Plata.

Otro incendio en La Plata: murió una mujer y un hombre sufrió graves quemaduras

Falsos recolectores de residuos tenían un amplio prontuario delictivo.

Belgrano: se hicieron pasar por recolectores de basura e intentaron robar una veterinaria

Gabriela Borrelli y Bea Albertini cortando la cinta inaugural de Buenos Aires-Lesbos en Casa Brandon.

Bea Albertini y Gabriela Borrelli fundaron Buenos Aires-Lesbos para celebrar a María Felicitas Jaime

El secreto de esta mujer para mantenerse joven.

Tiene 74 años, parece de 30 y se volvió viral tras revelar su "receta de la juventud"

Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, el trabajo realizado durante un feriado nacional debe abonarse con un recargo del 100%.

Así se paga el feriado del 9 de julio si te toca trabajar en 2026

Rating Cero

Mauro Icardi.

"Chiruza", Mauro Icardi volvió a reclamarle a Yanina Latorre las "pruebas" que había prometido

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Donna Kelce y Taylor Swift tras un partido de Travis Kelce.

La suegra de Taylor Swift rompió el silencio sobre el casamiento con Travis Kelce: cómo describió la ceremonia

Skay Beilinson tiene 74 años.

"Para el amigo querido de siempre": el emotivo homenaje de Skay al Indio Solari a un mes de su muerte

La familia del 10 y Anto Roccuzzo en la copa de Qatar 2022.

El Capitán y su refugio: Antonella Roccuzzo compartió las imágenes del reencuentro de Messi con sus hijos

¿Qué fue de la vida de Santo Biasatti, el conductor de televisión que marcó una época?

Qué fue de la vida de Santo Biasatti, el conductor de televisión que marcó una época

últimas noticias

Victoria Villarruel y Javier Milei, una relación sin retorno.

Javier Milei y Victoria Villarruel coincidirán en Tucumán para la vigilia del Día de la Independencia

Hace 2 horas
El auto contra el que chocó la moto en la que viajaba el futbolista.

Tragedia en Chaco: un futbolista de 18 años murió tras chocar en moto contra un auto

Hace 2 horas
Mauro Icardi.

"Chiruza", Mauro Icardi volvió a reclamarle a Yanina Latorre las "pruebas" que había prometido

Hace 3 horas
Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.388 del domingo 5 de julio de 2026

Hace 3 horas
Javier Milei festejó la eliminación de Brasil.

Milei celebró la eliminación de Brasil con elogios al noruego Haaland: "Vikingo sos un gigante"

Hace 3 horas