Terremoto en Venezuela: a 12 días, continúa la búsqueda de cuerpos entre los escombros

La cifra de víctimas fatales ascendió a 3.342 según el último informe oficial difundido por las autoridades. Argentina reforzó su asistencia con el envío de un nuevo contingente de brigadistas.

La emergencia humanitaria en Venezuela continúa agravándose a casi dos semanas de los terremotos que sacudieron el norte del país. El Gobierno actualizó este domingo el balance oficial y confirmó que la cantidad de fallecidos ascendió a 3.342 , mientras que los heridos ya suman 16.740 . Además, 17.345 personas permanecen sin vivienda y cientos de edificios presentan daños de distinta magnitud.

El conmovedor comunicado de la mamá de Lucas Gámez por su cumpleaños: "Hoy será un gran día"

En paralelo, las tareas de rescate siguen concentradas principalmente en el estado de La Guaira , el epicentro de la tragedia. Brigadistas venezolanos y equipos internacionales continúan removiendo toneladas de escombros en edificios colapsados, donde aún mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Las autoridades informaron que hasta el momento fueron rescatadas 6.462 personas , aunque las operaciones continúan sin pausa en los sectores considerados críticos.

La catástrofe también dejó 856 edificios afectados , de los cuales 190 colapsaron completamente , además de decenas de miles de familias que debieron abandonar sus hogares y permanecer en refugios temporales.

Frente al agravamiento de la crisis, el Gobierno venezolano anunció el domingo un nuevo paquete de medidas para asistir a los damnificados y fortalecer la respuesta estatal.

Entre las principales decisiones figura la creación de una unidad militar especializada en emergencias y desastres, que dependerá del Ministerio de Defensa y tendrá como objetivo intervenir en futuras catástrofes naturales.

Además, las autoridades ratificaron la continuidad del operativo de asistencia humanitaria, que incluye la distribución de alimentos, agua potable, insumos sanitarios y la ampliación de los campamentos destinados a quienes perdieron sus viviendas.

También adelantaron que los rescatistas venezolanos serán distinguidos por su labor durante la emergencia y descartaron que la crisis derive en un escenario de conflictividad social.

Un nuevo contingente de brigadistas argentinos viajó para colaborar

Argentina reforzó su participación en la asistencia internacional con el envío de un nuevo grupo de especialistas en búsqueda y rescate. El contingente, integrado por brigadistas de los equipos USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe, partió hacia Venezuela para relevar a parte del personal que ya trabaja en las zonas afectadas.

La misión es coordinada por la Agencia Federal de Emergencias y busca garantizar la continuidad de las tareas de localización de víctimas, rescate y asistencia humanitaria junto con los equipos venezolanos y otros grupos internacionales.

Desde el inicio de la tragedia, Argentina mantiene desplegados rescatistas especializados, médicos y personal técnico que colaboran en la remoción de escombros y en la atención de los damnificados, en el marco de la ayuda internacional organizada para enfrentar una de las peores catástrofes naturales registradas en Venezuela en el último siglo.

El conmovedor comunicado de la madre de Lucas Gámez el día en que su hijo cumple 9 años

La madre de Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido desde los terremotos en Venezuela, compartió este lunes un conmovedor mensaje por el noveno cumpleaños de su hijo, quien permanece desaparecido entre los escombros del edificio que se derrumbó en La Guaira. A doce días de la tragedia, la mujer pidió un milagro mientras continúan las tareas de búsqueda con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

"Lucas cumple 9 años. Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad", escribió. En la publicación también elevó una plegaria: "Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo... te pedimos un milagro", y agregó: "Señor, devuélveme a mi hijo. Prometo seguir amándolo, cuidándolo y abrazándolo con una fuerza aún más grande".

El mensaje concluye con un emotivo deseo por el cumpleaños del niño: "Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida. Porque mientras exista fe... siempre existirá esperanza". Mientras tanto, rescatistas y brigadistas mantienen el operativo entre los escombros del edificio en busca de las personas que aún permanecen desaparecidas.