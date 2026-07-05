Qué fue de la vida de Santo Biasatti, el conductor de televisión que marcó una época Tras convertirse en uno de los periodistas más influyentes de la televisión argentina, el histórico comunicador eligió un camino más reservado, aunque sin alejarse de la actualidad. Hoy continúa trabajando en radio y proyectos digitales, manteniendo el estilo periodístico que lo llevó a ganarse la confianza de varias generaciones. Agregar C5N en









¿Qué fue de la vida de Santo Biasatti, el conductor de televisión que marcó una época?

Santo Biasatti fue una de las figuras más emblemáticas de los noticieros argentinos.

Tras dejar la pantalla, continuó su carrera en radio y medios digitales.

Conduce un programa donde analiza la actualidad política y social.

Mantiene un perfil bajo y una vida personal alejada de la exposición.

Su trayectoria lo convirtió en un referente del periodismo argentino. Durante años, fue una de las caras más reconocidas del periodismo argentino: su paso por Telenoche lo convirtió en un referente de la pantalla chica gracias a un estilo sobrio, serio y enfocado en la información. Aunque dejó de aparecer diariamente en la pantalla, nunca se alejó por completo de los medios. ¿Qué fue de la vida de Santo Biasatti, el conductor de televisión que marcó una época?

Nacido en Campana, provincia de Buenos Aires, Biasatti construyó una extensa trayectoria en el periodismo. Antes de alcanzar la popularidad en televisión, trabajó en medios gráficos y radiales, una experiencia que le permitió consolidar una carrera que luego sería reconocida con múltiples premios Martín Fierro.

Tras su salida de Telenoche, el periodista continuó vinculado a la actualidad. Uno de sus últimos trabajos en televisión fue al frente de Reperfilar, por Net TV, donde mantuvo el estilo analítico que lo caracterizó durante toda su carrera.

Qué fue de la vida del conductor Santo Biasatti En la actualidad, Santo Biasatti desarrolla gran parte de su actividad profesional en Radio Continental, donde conduce el programa Santo Continental. Allí analiza las principales noticias del día junto a entrevistas y editoriales, en un formato que le permite profundizar en los temas de actualidad.

Además, impulsa el portal informativo Puntoseguido, desde donde comparte noticias y opiniones sobre política, economía y actualidad nacional. También mantiene una presencia moderada en las redes sociales, donde publica contenidos relacionados con su trabajo periodístico.