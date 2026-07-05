- Santo Biasatti fue una de las figuras más emblemáticas de los noticieros argentinos.
- Tras dejar la pantalla, continuó su carrera en radio y medios digitales.
- Conduce un programa donde analiza la actualidad política y social.
- Mantiene un perfil bajo y una vida personal alejada de la exposición.
- Su trayectoria lo convirtió en un referente del periodismo argentino.
Durante años, fue una de las caras más reconocidas del periodismo argentino: su paso por Telenoche lo convirtió en un referente de la pantalla chica gracias a un estilo sobrio, serio y enfocado en la información. Aunque dejó de aparecer diariamente en la pantalla, nunca se alejó por completo de los medios. ¿Qué fue de la vida de Santo Biasatti, el conductor de televisión que marcó una época?
Nacido en Campana, provincia de Buenos Aires, Biasatti construyó una extensa trayectoria en el periodismo. Antes de alcanzar la popularidad en televisión, trabajó en medios gráficos y radiales, una experiencia que le permitió consolidar una carrera que luego sería reconocida con múltiples premios Martín Fierro.
Tras su salida de Telenoche, el periodista continuó vinculado a la actualidad. Uno de sus últimos trabajos en televisión fue al frente de Reperfilar, por Net TV, donde mantuvo el estilo analítico que lo caracterizó durante toda su carrera.
Qué fue de la vida del conductor Santo Biasatti
En la actualidad, Santo Biasatti desarrolla gran parte de su actividad profesional en Radio Continental, donde conduce el programa Santo Continental. Allí analiza las principales noticias del día junto a entrevistas y editoriales, en un formato que le permite profundizar en los temas de actualidad.
Además, impulsa el portal informativo Puntoseguido, desde donde comparte noticias y opiniones sobre política, economía y actualidad nacional. También mantiene una presencia moderada en las redes sociales, donde publica contenidos relacionados con su trabajo periodístico.
A diferencia de muchas figuras de la televisión, Biasatti siempre eligió preservar su vida privada. Está casado con la periodista Carolina Fal y, a lo largo de su carrera, mantuvo un perfil bajo, alejado de las polémicas mediáticas y de la exposición constante. Incluso en la era de las redes sociales, optó por utilizar estas plataformas principalmente para difundir su trabajo periodístico y compartir reflexiones sobre la actualidad, sin convertir su vida personal en un tema de interés público. Aunque ya no forma parte de la televisión abierta como en los años en que encabezó Telenoche, continúa vinculado a la información desde otros formatos. Su estilo, caracterizado por la sobriedad, el rigor y la búsqueda de un análisis profundo, le permitió conservar la credibilidad del público y mantenerse vigente en un escenario mediático que cambió de manera significativa con la llegada de las plataformas digitales. Su trayectoria sigue siendo una referencia para nuevas generaciones de periodistas y comunicadores que lo consideran uno de los grandes referentes del periodismo televisivo argentino.