Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de julio

El oficial minorista opera a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, en una jornada en la que el Gobierno busca dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares.

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación , luego de una semana al alza , en una jornada en la que el Gobierno busca dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. El blue, en tanto, alcanza los $1.515.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de julio

La suba reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

De acuerdo a un reciente informe del Banco Provincia , entre las razones para el salto del tipo de cambio oficial destaca una a menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables (ONs) .

En este marco, el Gobierno busca darle el lunes una señal al mercado internacional cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, presente el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares previstos para lo que resta del periodo 2026-2027 .

La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.488,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.595,66 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.524,53.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.504,50 para la compra y $1.505 para la venta.