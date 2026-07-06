6 de julio de 2026 Inicio
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No se va la ola polar: el invierno sigue pegando fuerte y hay alerta amarilla por frío extremo viento y lluvias

Avanza julio y las bajas temperaturas no aflojan, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir aviso por distintas inclemencias en trece provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

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Se espera una jornada fría y ventosa en la Ciudad de Buenos Aires.

Se espera una jornada fría y ventosa en la Ciudad de Buenos Aires.

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El invierno sigue pegando fuerte y en la continuidad de julio y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por frío extremo, viento y lluvias en distintas partes del país, con catorce distritos afectados mientras la masa de aire antártico sigue avanzando.

¿Que va pasar con la ola de frío durante la semana que viene?
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El organismo lanzó alerta amarilla por viento para Santa Cruz y las Islas Malvinas, y por lluvia para la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Alerta amarilla para dos provincias por vientos y lluvias.

Alerta amarilla para dos provincias por vientos y lluvias.

Al mismo tiempo, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas frías para el este de Chubut, Tucumán, Catamarca (Santa María y Andalgalá), sur de La Rioja, oeste y sudeste de Córdoba, norte de San Luis, noroeste de Mendoza, sur y noreste de Santa Fe, sur de Corrientes, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires (excepto Costa Atlántica y noroeste).

Doce distritos bajo alerta amarilla por temperatura fría extrema.

Doce distritos bajo alerta amarilla por temperatura fría extrema.

Alerta por frío extremo: el pronóstico para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El organismo anticipa una jornada fresca en el marco del alerta amarilla por temperatura extrema, con una mínima de 5° y una máxima de 13°, con vientos moderados durante la mañana y fuertes hacia la tarde.

La semana, corta por el feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable del viernes 10, continuará con el termómetro bajo, con nubosidad variable.

Alerta por temperaturas frías extremas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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