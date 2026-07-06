No se va la ola polar: el invierno sigue pegando fuerte y hay alerta amarilla por frío extremo viento y lluvias Avanza julio y las bajas temperaturas no aflojan, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir aviso por distintas inclemencias en trece provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Por Agregar C5N en









Se espera una jornada fría y ventosa en la Ciudad de Buenos Aires. Redes Sociales

El invierno sigue pegando fuerte y en la continuidad de julio y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por frío extremo, viento y lluvias en distintas partes del país, con catorce distritos afectados mientras la masa de aire antártico sigue avanzando.

El organismo lanzó alerta amarilla por viento para Santa Cruz y las Islas Malvinas, y por lluvia para la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Alerta amarilla para dos provincias por vientos y lluvias. SMN Al mismo tiempo, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas frías para el este de Chubut, Tucumán, Catamarca (Santa María y Andalgalá), sur de La Rioja, oeste y sudeste de Córdoba, norte de San Luis, noroeste de Mendoza, sur y noreste de Santa Fe, sur de Corrientes, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires (excepto Costa Atlántica y noroeste).

Doce distritos bajo alerta amarilla por temperatura fría extrema. SMN Alerta por frío extremo: el pronóstico para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa una jornada fresca en el marco del alerta amarilla por temperatura extrema, con una mínima de 5° y una máxima de 13°, con vientos moderados durante la mañana y fuertes hacia la tarde.

La semana, corta por el feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable del viernes 10, continuará con el termómetro bajo, con nubosidad variable.

Alerta por temperaturas frías extremas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN