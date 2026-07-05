Batacazo en el Mundial 2026: Brasil perdió 2-1 con Noruega con un doblete de Erling Haaland y quedó eliminado en octavos de final El seleccionado de Carlo Ancelotti no pudo contra el seleccionado nórdico y cayó con dos goles de su figura en el MetLife Stadium, por lo que se quedó afuera del torneo. Neymar descontó de penal para la Verdeamarela. Por Agregar C5N en









Brasil perdió 2-1 con Noruega por el Mundial 2026. X (@i3merz)

La Selección de Brasil perdió 2-1 con Noruega en el MetLife Stadium con un doblete de Erling Haaland por los octavos de final del Mundial 2026, por lo que sufrió un duro golpe y quedó eliminado del torneo. Por su parte, el conjunto nórdico ahora enfrentará al ganador del vencedor del partido entre México e Inglaterra.

El conjunto de Stale Solbakken dominó la pelota durante una gran parte del partido, mientras que el equipo de Carlo Ancelotti buscó aprovechar la velocidad de sus delanteros, especialmente de Vinícius Jr.

En este marco, el partido empezó frenéticamente debido a un gol anulado al noruego Patrick Berg por una posición adelantada previa de Alexander Sørloth. Pese a la decisión arbitral, se trató de una llamada de atención para los defensores brasileños, quienes expusieron dificultades en la marca a Haaland.

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