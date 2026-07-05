"Para el amigo querido de siempre": el emotivo homenaje de Skay al Indio Solari a un mes de su muerte

Finalmente, Skay Beilinson se presentó este sábado en Rosario, a un mes del fallecimiento de su histórico coequiper, Carlos "Indio" Solari, a quien homenajeó tocando varias canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
El exguitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentó el sábado en Rosario junto a su actual banda, Los Fakires, y le dedicó varios momentos del show a su histórico coequiper.
Finalmente, Skay Beilinson se presentó este sábado en Rosario, a un mes del fallecimiento de su histórico coequiper, Carlos "Indio" Solari, a quien homenajeó tocando varias canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Junto a su banda, Los Fakires, el guitarrista cumplió con el show que debió haber dado el pasado 6 de junio, y que decidió suspender "hasta nuevo aviso" apenas se conoció la noticia de la muerte del Indio.
Frente a más de 3.000 personas, Skay tocó Todo un palo, Criminal mambo, Jijiji, El pide de los astilleros y Nuestro amo juega al esclavo, que son las canciones de Los Redondos que suele tocar en todos sus shows.
Al finalizar cada uno de esos temas, juntaba sus manos y miraba al cielo como quien eleva una plegaria. Y, antes del antológico solo de guitarra de Jijij, anunció: "Para el amigo querido de siempre".