25 de mayo de 2026 Inicio
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Tragedia en la Autopista Panamericana: un niño andaba en bicicleta y murió atropellado por un auto

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 44 del ramal pilar, donde un vehículo embistió al menor mientras bajaba por una lomada. El conductor fue detenido y luego imputado.

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El hecho se produjo en la Autopista Panamericana.

El hecho se produjo en la Autopista Panamericana.

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Un niño de 9 años murió después de que fuera atropellado por un automóvil que circulaba sobre la Autopista Panamericana, mientras bajaba en una bicicleta por una lomada. El conductor del vehículo fue detenido y luego imputado por el delito de homicidio culposo.

Varios presos y un policía sufrieron heridas y recibieron atención médica
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El hecho se registró a la altura del kilómetro 44 del ramal Pilar, cuando el conductor de un auto Volkswagen Vento oscuro, conducido por un joven de 29 años, atropelló y mató a un niño identificado como Benjamín Díaz, quien se encontraba con sus amigos cuando bajó una lomada con su bicicleta a alta velocidad, no logró frenar, cruzó la autopista y fue embestido.

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En este marco, el menor murió en el acto, mientras que el conductor del auto fue imputado por las autoridades por el delito de homicidio culposo y puesto a disposición de la Justicia.

En tal sentido, el personal de tránsito interrumpió el flujo de vehículos en la zona debido a los peritajes, por lo que hubo un caos de autos.

Cinco muertos tras un choque brutal en la Ruta 6: un conductor quedó detenido

Una tragedia vial ocurrida el sábado en el partido de San Vicente dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad. El hecho se produjo sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 53, en sentido hacia Cañuelas, y tuvo como protagonistas a un Peugeot 207 y una camioneta Volkswagen Amarok.

De acuerdo con la información preliminar recabada por los investigadores, el impacto se produjo cerca de las 18. Según las primeras reconstrucciones, la camioneta habría colisionado contra la parte trasera del automóvil en el que viajaban las víctimas fatales.

Los ocupantes del Peugeot murieron en el lugar. Entre ellos se encontraban una mujer de 31 años identificada como Serafina Benítez Cabañas, quien conducía el vehículo, y Juan Aníbal López Rodríguez, de 29. También viajaba otro adulto cuya identidad todavía no pudo ser establecida oficialmente. A ellos se sumaban dos niños, una nena de alrededor de siete años y un bebé, cuyos datos personales permanecen reservados.

Tras el alerta, acudieron al lugar ambulancias, efectivos policiales y personal de seguridad vial, que constataron la gravedad de la escena y trabajaron en el operativo.

El conductor de la Amarok, Leandro Panetta, de 28 años y domiciliado en Quilmes, fue el único involucrado que sobrevivió al choque. El joven recibió asistencia médica y quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las pericias destinadas a determinar las circunstancias del hecho.

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