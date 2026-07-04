Fuerte accidente en General Paz: se quedó dormido, chocó contra una estación de servicio y se prendió fuego El hecho ocurrió a la altura de Jorge Chávez, en sentido a Río de la Plata y tres personas tuvieron que ser trasladadas con heridas al hospital Santojanni. Por Agregar C5N en









Tres personas fueron hospitalizadas. Redes sociales

El conductor de un auto se quedó dormido mientras manejaba por General Paz, chocó contra una estación de servicio y se prendió fuego. Ante esto, tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas.

El accidente se produjo a la altura de la calle Jorge Chávez, en la mano que se dirige hacia el Río de la Plata. Según las primeras versiones, el conductor de un Peugeot 207 se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que se despistara e ingresara al predio de la estación de servicio.

En su trayectoria, el vehículo chocó contra una isla de carga, derribó una estructura de hormigón y terminó colisionando con un Volkswagen Gol que permanecía detenido mientras cargaba combustible. En ese auto viajaban dos personas, de 33 y 65 años.

A raíz del fuerte impacto, el Peugeot 207 se incendió parcialmente. Tanto su conductor como los dos ocupantes del Volkswagen resultaron con heridas y debieron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El segundo accidente en General Paz: qué pasó Mientras los equipos de emergencia asistían a los heridos y realizaban las tareas correspondientes, se produjo un segundo accidente en el ingreso a la misma estación de servicio. Pero, el hecho involucró a un Audi A1 y, según las primeras informaciones, no estaría vinculado con el siniestro ocurrido minutos antes.

De acuerdo con las versiones preliminares, el Audi fue impactado por otro vehículo cuyo conductor se dio a la fuga antes de poder ser identificado. Ahora, las autoridades investigan ambos episodios para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.