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Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Las divas volvieron a cruzarse en la celebración por los 50 años del conductor de LAM y protagonizaron un divertido momento en la pista de baile sellando la reconciliación que comenzó en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Desde la gala de los premios Martín Fierro 2026 que Moria Casán y Georgina Barbarossa protagonizaron distintos momentos de cercanía luego de años de distancia y enojo. En el cumpleaños N°50 del conductor de LAM, Ángel de Brito, la dupla de divas se robó todas las miradas al bailar juntas en el medio de la pista.

La famosa conductora comentó porque no mira a la Selección.
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De esta forma, al ritmo de música electrónica y rodeadas de estrellas del espectáculo argentino, las presentadoras sellan la reconciliación que llevó casi una vida alcanzar. La periodista Naiara Vecchio compartió un video del momento en X.

Entre quienes asistieron al a celebración se encuentran Yanina Latorre, Mariana Fabbiani, Augusto Tartu Tartúfoli, Rocío Marengo, Ana Rosenfeld, Silvina Escudero, Natalie Weber, Nacha Guevara, Vero Lozano, Lourdes Sánchez, Mariana Brey, Denise Dumas, Mercedes Ninci, Sergio Lapegüe, Graciela Borges, Aníbal Pachano, Marcelo Polino, Guillermo Capuya y Pilar Smith.

De Brito brindó y sopló las velitas junto a Guillermina Valdés, quien también celebró su cumpleaños durante el fin de semana. La foto de ese momento rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

La música en vivo estuvo a cargo de Gladys "La Bomba" Tucumana quien puso a todos a bailar con sus canciones, logrando que la pista se llenara de energía, risas y coreografías improvisadas.

Moria Casán y Georgina Barbarossa cerraron la grieta televisiva y se pidieron perdón al aire

En un histórico encuentro entre Telefe y El Trece, Georgina Barbarossa y Moria Casán compartieron programa para pedirse perdón por una histórica pelea del pasado entre ambas, luego de haberse encontrado en los premios Martín Fierro 2026. “Nunca nos dejamos de querer”, indicaron.

Cerca de las 10 de la mañana del 21 de mayo se dio el hecho histórico y, no solo por el reencuentro entre dos figuras del espectáculo, sino por lo que conlleva para dos canales importantes fundir y mezclar sus audiencias. Sucede que A la Barbarossa y La Mañana con Moria van en el mismo horario.

Pero como se vieron en la celebración en el Hotel Hilton y hubo un abrazo y unas disculpas del lado de Moria, se dio la posibilidad de hacer un pedido de disculpas en vivo. Georgina contó que también estaba la posibilidad de hacerlo en privado, pero eligieron hacerlo delante de las cámaras.

"Quiero agradecerte porque me encantó que hayas pedido este duplex, sé que fue así y lo agradezco”, inició Moria y Georgina recordó que eran muy amigas: "Yo he llorado sobre tu hombro muchas veces, nuestros hijos merendaban juntos en mi casa... hemos sido muy muy amigas".

Sucede que, según contaron ambas, la pelea se generó porque Moria habló mal del exmarido de Georgina, quien había tenido problemas con el alcohol y estuvo internado en una clínica de rehabilitación. “Vos dijiste que ‘a esa no le hablen que el novio toma merca’”, contó Barbarossa e hizo la seña que había realizado la One en ese momento.

Moria aseguró que no se acuerda de ese momento y desde ahí todo se rompió. Primero fue en Intrusos con Jorge Rial y luego volvió a hacer un comentario similar, lo cual dolió mucho para la familia de Georgina. Pero no faltaron las disculpas, afirmó que lo siente de corazón y, finalmente, le pidió perdón.

Además, en medio de un sincericidio, Moria indicó: “Nunca te dejé de querer. Acá hay cero hipocresía. Me siento honrada” y agregó: "Es la verdadero este junte de pantallas. Te quiero. Me encanta recuperar esta amistad. Vamos a volver a honrarnos, juntarnos y nos debemos la cosa presencial". Mientras que, Georgina cerró: "La pasamos muy bien y fue una gran charla".

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